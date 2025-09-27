Humour. Il fait (presque) 100 000 vues en se moquant de Caen : c'est la vidéo du moment à voir

En quelques minutes à peine, Marc Tourneboeuf parvient à transformer le patrimoine caennais en un véritable sketch. Dans sa vidéo virale, il se donne la réplique à lui-même dans une série de dialogues absurdes et bourrés de jeux de mots.

Exemple savoureux :

- "C'est la ville de Guillaume le Conquérant, qui a fait construire Saint-Etienne !"

- "Saint-Étienne ? La ville ?"

- "Non, l'abbaye !"

- "Il a fait construire une abbaye à Saint-Etienne ?"

- "Mais non, à Caen ! L'abbaye de Saint-Etienne elle est à Caen !"

- "Et l'abbaye de Caen, elle est où ?"

- "Bah c'est la même ! Elle est collée à la mairie, dans laquelle on peut voir des trous de balles !"

- "Ah ça, y'en a dans toutes les mairies !"

- "Non… des IMPACTS de balles."

Un échange comique et décalé, qui a déjà fait sourire des milliers d'internautes et redonné un coup de projecteur inattendu sur les monuments emblématiques de la ville.

L'humoriste normand qui séduit bien au-delà de la région

Né en 1995 à Aunay-sur-Odon, Marc Tourneboeuf est humoriste, comédien et auteur. Formé au Cours Florent à Paris, il a très vite écrit ses propres pièces et multiplié les expériences théâtrales.

Ses spectacles, comme Le récit poétique mais pas chiant d'un amoureux en voyage ou L'Impatient, séduisent autant par leur finesse littéraire que par leur humour moderne.

Un artiste reconnu par la critique

Saluer le patrimoine normand avec autodérision n'est pas son seul talent. Lauréat du prix du meilleur auteur aux Cyrano 2022 pour sa pièce Astrid, Marc Tourneboeuf a aussi été élu meilleur espoir Avignon OFF la même année. Les critiques voient en lui un artiste capable de mêler poésie, réflexion et rire, sans jamais tomber dans la facilité.

Une tournée et une présence en ligne très suivies

En parallèle de ses vidéos virales, Marc Tourneboeuf poursuit sa tournée en France, en Belgique et en Suisse avec son seul-en-scène L'Impatient. L'agenda est disponible en ligne, et ses représentations attirent un public fidèle.

Sur les réseaux sociaux, il s'est aussi fait connaître avec des mini-séries comiques comme On ne se comprend pas, qui cumulent elles aussi des milliers de vues.

Quand l'humour fait rayonner Caen et la Normandie

La vidéo autour de Caen est devenue un véritable phénomène. Elle permet à la fois de rire, de découvrir le patrimoine local et de donner une nouvelle visibilité à la Normandie (et à Caen) dans la France entière, loin des blagues sur la pluie et le camembert. Une preuve que l'humour, quand il est aussi fin que celui de Marc Tourneboeuf, peut être un formidable ambassadeur. Et que les Normands sont les mieux habilités à se moquer justement de la Normandie, pour mieux la faire rayonner !