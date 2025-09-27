En ce moment The Emptiness Machine LINKIN PARK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Humour. Il fait (presque) 100 000 vues en se moquant de Caen : c'est la vidéo du moment à voir

Société. En septembre, une vidéo humoristique de l'artiste normand Marc Tourneboeuf consacrée à la ville de Caen a (presque) dépassé la barre des 100 000 de vues. Entre patrimoine revisité et jeux de mots percutants, le succès est immense. Et ça mérite le détour, regardez.

Publié le 27/09/2025 à 17h20 - Par Mathilde Rabaud
Humour. Il fait (presque) 100 000 vues en se moquant de Caen : c'est la vidéo du moment à voir
Caen n'a jamais été aussi drôle : la vidéo virale qui cartonne. - Marc Tourneboeuf

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En quelques minutes à peine, Marc Tourneboeuf parvient à transformer le patrimoine caennais en un véritable sketch. Dans sa vidéo virale, il se donne la réplique à lui-même dans une série de dialogues absurdes et bourrés de jeux de mots.

Exemple savoureux :

- "C'est la ville de Guillaume le Conquérant, qui a fait construire Saint-Etienne !"

- "Saint-Étienne ? La ville ?"

- "Non, l'abbaye !"

- "Il a fait construire une abbaye à Saint-Etienne ?"

- "Mais non, à Caen ! L'abbaye de Saint-Etienne elle est à Caen !"

- "Et l'abbaye de Caen, elle est où ?"

- "Bah c'est la même ! Elle est collée à la mairie, dans laquelle on peut voir des trous de balles !"

- "Ah ça, y'en a dans toutes les mairies !"

- "Non… des IMPACTS de balles."

Un échange comique et décalé, qui a déjà fait sourire des milliers d'internautes et redonné un coup de projecteur inattendu sur les monuments emblématiques de la ville.

L'humoriste normand qui séduit bien au-delà de la région

Né en 1995 à Aunay-sur-Odon, Marc Tourneboeuf est humoriste, comédien et auteur. Formé au Cours Florent à Paris, il a très vite écrit ses propres pièces et multiplié les expériences théâtrales.

Ses spectacles, comme Le récit poétique mais pas chiant d'un amoureux en voyage ou L'Impatient, séduisent autant par leur finesse littéraire que par leur humour moderne.

Un artiste reconnu par la critique

Saluer le patrimoine normand avec autodérision n'est pas son seul talent. Lauréat du prix du meilleur auteur aux Cyrano 2022 pour sa pièce Astrid, Marc Tourneboeuf a aussi été élu meilleur espoir Avignon OFF la même année. Les critiques voient en lui un artiste capable de mêler poésie, réflexion et rire, sans jamais tomber dans la facilité.

Une tournée et une présence en ligne très suivies

En parallèle de ses vidéos virales, Marc Tourneboeuf poursuit sa tournée en France, en Belgique et en Suisse avec son seul-en-scène L'Impatient. L'agenda est disponible en ligne, et ses représentations attirent un public fidèle.

Sur les réseaux sociaux, il s'est aussi fait connaître avec des mini-séries comiques comme On ne se comprend pas, qui cumulent elles aussi des milliers de vues.

Quand l'humour fait rayonner Caen et la Normandie

La vidéo autour de Caen est devenue un véritable phénomène. Elle permet à la fois de rire, de découvrir le patrimoine local et de donner une nouvelle visibilité à la Normandie (et à Caen) dans la France entière, loin des blagues sur la pluie et le camembert. Une preuve que l'humour, quand il est aussi fin que celui de Marc Tourneboeuf, peut être un formidable ambassadeur. Et que les Normands sont les mieux habilités à se moquer justement de la Normandie, pour mieux la faire rayonner !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Humour. Il fait (presque) 100 000 vues en se moquant de Caen : c'est la vidéo du moment à voir
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple