People. Philippe Katerine a-t-il trahi ses racines vendéennes ? Son message inattendu laissé dans un hôtel normand

Il est monté sur scène habillé en princesse, a fini quasiment nu (dans la plus pure tradition "katerinienne")… et a littéralement retourné le public du festival Papillons de Nuit 2025. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que l'artiste a aussi marqué son passage dans… les livres d'or.

Après avoir mis le feu à la scène du festival, le plus excentrique des chanteurs français a posé ses valises à l'hôtel Le Fruitier, à Villedieu-les-Poêles. Un établissement bien connu dans la Manche, partenaire fidèle du festival.

Et visiblement, l'accueil normand a fait son petit effet…

Un mot laissé à l'hôtel… et une confidence à demi-mot

Voici ce qu'a écrit Philippe Katerine dans le livre d'or de l'hôtel :

"Il m'arrive de penser que le bocage normand est plus 'mignon' que le bocage vendéen… Mais chut : ça reste entre nous ! Merci de votre gentil accueil."

Pardon ? Plus mignon ? Le bocage normand ?

Pour un Vendéen, c'est un peu comme avouer en douce que le camembert est meilleur que le préfou… Ça fait mal à l'ego, mais finalement, c'est juste reconnaître l'évidence.

Et quand c'est signé Philippe Katerine, avec autant de poésie et de tendresse, on ne peut qu'applaudir.

Normandie vs Vendée : match (presque) amical entre bocages

Philippe Katerine, fidèle à lui-même, joue avec les mots. Et cette petite phrase glissée entre deux compliments montre bien à quel point la Manche a su séduire même les esprits les plus fantasques.

Il faut dire que Papillons de Nuit, c'est plus qu'un festival : c'est une ambiance, une âme, un terroir… et des hôtes qui savent recevoir. Comme l'équipe de l'hôtel Le Fruitier, qui accueille chaque année artistes et techniciens avec le sourire (et parfois, un brin de magie).

Un festival et des artistes qui font vibrer la Normandie

Cette année encore, la programmation de Papillons de Nuit a fait du bruit : Gims, Julien Doré, Pierre Garnier, Ofenbach, Barbara Pravi, Niska et Ninho… et bien sûr, le roi de l'absurde en personne, Philippe Katerine.

Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle dose de musique et de folie douce

Le festival, organisé par l'association R.O.C en Baie, revient en 2026 pour une 24e édition très attendue. En attendant, on garde précieusement cette petite pépite signée Philippe Katerine, comme un clin d'œil tendre à notre chère Normandie.

Et vous, vous ne trouvez pas que notre bocage est le plus "mignon", vous aussi ?