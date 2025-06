[Photo] Festival Papillons de Nuit. Revivez en images les trois jours de festivités à Saint-Laurent-de-Cuves

Plus de 92 000 festivaliers en trois jours : c'est le bilan de l'édition 2025 du festival Papillons de Nuit qui s'est achevé dimanche 8 juin à Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud-Manche. Malgré un début de week-end pluvieux, le public était au rendez-vous et a profité d'un grand soleil lors de la dernière journée de concerts.

Le public était au rendez-vous lors des trois jours de festival. - Stéphane Mahot

Pour sa 23e édition, le site s'est étendu sur 7 hectares supplémentaires, sans augmenter la jauge, pour garantir une expérience plus fluide et agréable.

Des concerts d'exception

Bien que la fréquentation des festivals recule à l'échelle nationale, Papillons de Nuit a su "tirer son épingle du jeu", selon les organisateurs. La journée du dimanche, avec notamment Gims, Pierre Garnier et Philippe Katerine, affichait complet dès le mois de mai, tandis que "les forfaits 2 et 3 jours ont enregistré une dynamique solide".

Gims était sur la scène de Papillons de Nuit. - Stéphane Mahot

Une partition colorée de la part de Philippe Katerine. - Stéphane Mahot

Des performances musicales inoubliables ont jalonné le week-end, parmi lesquelles le concert explosif de Ninho et Niska, le show très attendu de Julien Doré ou encore la prestation du Caennais Jyeuhair.

Ninho et Niska ont enflammé la scène du festival Papillons de Nuit le premier jour. - Stéphane Mahot

Le Caennais Jyeuhair a offert une prestation marquante. - Stéphane Mahot

Julien Doré était l'une des têtes d'affiche du samedi 7 juin. - Stéphane Mahot

Karaoké by Tendance Ouest

Partenaire du festival Papillons de Nuit, Tendance Ouest a accueilli de nombreux festivaliers sur son stand pendant ces trois jours : des couleurs et des paillettes à l'atelier maquillage, de grands sourires au photobooth et des chants à tue-tête au karaoké.

"Freed From Desire", "I Gotta Feeling"… Vous avez chanté et dansé au karaoké by Tendance Ouest. - Stéphane Mahot

Nous vous avons maquillés sur le stand Tendance Ouest ! - Stéphane Mahot

Tendance Ouest a également permis à deux auditrices de rencontrer Pierre Garnier. Après avoir remporté le jeu "Papillons de Nuit expérience", ces chanceuses ont assisté aux trois jours de show en VIP et sont reparties avec une guitare dédicacée par le chanteur de Villedieu-les-Poêles.

Pierre Garnier a dédicacé une guitare à deux auditrices de Tendance Ouest. - Elweline Lastecoueres

L'édition est tout juste terminée et la prochaine se prépare déjà. Elle aura lieu les 22, 23 et 24 mai 2026. Les 1 000 premiers pass 3 jours sont en vente sur le site du festival.

