Histoire. De Guillaume le Conquérant au Débarquement, un célèbre youtubeur raconte le Cotentin

Société. Jeudi 18 septembre, la chaîne YouTube Nota Bene a publié une vidéo d'une vingtaine de minutes entièrement consacrée au Cotentin.

Publié le 23/09/2025 à 11h06
Histoire. De Guillaume le Conquérant au Débarquement, un célèbre youtubeur raconte le Cotentin
Dans sa vidéo parue le 18 septembre 2025, le célèbre youtubeur présente le Cotentin, son histoire et ses paysages. - NB

Jeudi 18 septembre, une nouvelle vidéo a été publiée sur YouTube. Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est formidable pour les Normands, c'est qu'elle est exclusivement consacrée au Cotentin, et qu'elle a été réalisée par Nota Bene, une chaîne YouTube spécialisée dans les contenus historiques et suivie par 2,6 millions d'abonnés.

Histoire, paysages et patrimoine, le Cotentin mis à l'honneur pendant 20 minutes

De Portbail-sur-Mer aux plages du Débarquement en passant par La Hague, Cherbourg ou le Val de Saire, pendant près de 20 minutes Benjamin Brillaud, le présentateur iconique de la chaîne YouTube, raconte l'épopée cotentinoise de la préhistoire à aujourd'hui. Saviez-vous que le Cotentin faisait partie de la Bretagne pendant un temps ? Je l'ignorais avant de voir la vidéo. Napoléon avait aussi pour projet la construction d'un canal reliant Portbail à Carentan, et sous le sable de la plage d'Urville-Nacqueville, des amphores et de la monnaie ont été retrouvées, preuves des échanges commerciaux de l'antiquité.

Une vidéo réalisée avec l'office de tourisme du territoire

Ce mini-documentaire visionné par plus de 80 000 personnes en 4 jours a été tourné en partenariat avec Cotentin Unique Par Nature, office de tourisme du territoire. La vidéo nous emmène dans les plus beaux lieux du territoire : Port Racine, le Landemer, Barfleur, Les châteaux de Bricquebec et Saint-Sauveur-le-Vicomte ou le sentier des douaniers. En plus de l'histoire, l'agence de développement met en avant les richesses naturelles de la région, "un lieu idéal pour les amoureux d'histoire et de beaux paysages", conclut le youtubeur Benjamin Brillaud dans sa vidéo.

