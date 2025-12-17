Manche. Le Cotentin reçoit le label "Green Destination" pour sa politique du tourisme durable

Il fait bon vivre dans le Cotentin. Le territoire vient de recevoir, dimanche 14 décembre, le label "Green Destination" au niveau argent, accordé par l'organisation internationale Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Ce prix récompense le nord de la Manche pour sa politique et ses actions en faveur du tourisme durable.

L'agence "Cotentin unique par nature" a déposé un dossier auprès du GSTC pour obtenir ce label. Plus de 75 critères ont été examinés par le collectif international : préservation de la nature, bien-être social, gouvernance du territoire, patrimoine… Un audit indépendant a ensuite été réalisé sur le Cotentin. Résultat, le territoire obtient la note de 7,4/10, nécessaire pour arriver au niveau argent. "Ce résultat atteste d'une gestion durable structurée et cohérente, notamment en matière de conservation de la nature et du patrimoine, de gestion des déchets, d'énergie et de climat", indique l'office de tourisme du Cotentin.

Des projets à effectuer

Plusieurs conclusions ont été tirées de cette candidature. "Cotentin unique par nature" estime qu'il faut renforcer la collaboration avec l'Agglomération du Cotentin, développer la communication autour de la durabilité et de la gastronomie locale, et mobiliser davantage les professions dans la transition écologique. Une inspection indépendante aura lieu tous les deux ans pour savoir si le Cotentin conserve son label. Le prix sera rendu lors de la Bourse internationale du tourisme de Berlin, l'un des plus grands rendez-vous du secteur dans le monde, du 3 au 5 mars 2026.