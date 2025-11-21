En ce moment Heavy cross GOSSIP
Tourisme. Pourquoi la Normandie est sur le podium des régions les plus recherchées pour les vacances en 2026 ?

Tourisme. La Normandie s'offre une place sur le podium des régions que les Français comptent le plus visiter en 2026. Un résultat issu de l'étude internationale "Changing Traveller Report 2026" de SiteMinder, publiée le 19 novembre 2025, qui analyse les envies de plus de 12 000 voyageurs. On vous explique pourquoi. 

Publié le 21/11/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Tourisme : la Normandie grimpe en flèche dans les intentions de voyage des Français. - Unsplash

La nouvelle étude Changing Traveller Report 2026 menée par SiteMinder révèle un virage net dans les projets de vacances des Français : 75% envisagent un voyage en France l'an prochain, un chiffre en hausse dans un contexte où fraîcheur, authenticité et calme deviennent des critères centraux.

Dans ce nouveau paysage touristique, la Normandie fait un bond remarquable et se hisse à la 3ᵉ place des régions les plus plébiscitées, juste derrière la Bretagne et la région PACA. Une dynamique qui confirme l'attrait grandissant pour l'Ouest français, loin des foules et des épisodes de fortes chaleurs.

Pourquoi la Normandie attire autant en 2026 ? Une région refuge face aux étés brûlants

Les intentions de voyage montrent un vrai besoin de respiration. Avec ses températures plus douces, ses paysages ouverts et ses sites naturels préservés, la Normandie répond à la demande de séjours plus frais et plus tranquilles.

Une destination “proche et dépaysante”

Les voyageurs recherchent :

  • Des trajets courts,
  • Des séjours reposants,
  • Une authenticité que les destinations hyper-fréquentées ont parfois perdue.

Falaises d'Etretat, plages du Débarquement, bocages, villages de caractère… La région coche toutes les cases d'un tourisme moderne, simple et accessible.

Des habitudes de voyage qui changent : calme, confort et locations

L'étude montre que les Français privilégient désormais des hébergements “comme à la maison”.
La location de maisons et d'appartements arrive en tête (23 %), loin devant les grands groupes hôteliers.

Ce que recherchent les vacanciers :

  • Le calme absolu (60%),
  • Une bonne literie (48%),
  • Une vue agréable (35%).

Des critères qui soulignent l'envie de séjours doux, parfaitement alignés avec l'offre normande : campagne paisible, côte ventilée, ambiances intimistes.

L'IA, nouvelle alliée des voyageurs français

Autre enseignement : la technologie s'installe dans les habitudes.
69% des Français seraient prêts à utiliser l'Intelligence artificielle pour réserver leur séjour, notamment pour éviter les arnaques.
Et 71% accepteraient qu'elle analyse leurs préférences pour améliorer leur expérience, par exemple en recommandant des restaurants ou un hébergement plus calme.

Les jeunes générations sont particulièrement favorables : 89% des membres de la Gen Z l'utilisent volontiers, contre 55% des baby boomers.

Méthodologie

Le Changing Traveller Report 2026 est une étude internationale menée par SiteMinder auprès de plus de 12 000 voyageurs dans 14 pays, dont un échantillon représentatif de Français. Elle analyse les grandes tendances touristiques entre local, numérique et durabilité.

