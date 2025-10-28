Patrimoine. Classement des plus beaux villages de Normandie : le vôtre s'y trouve peut-être !

Du Cotentin au Pays d'Auge, la Normandie dévoile un patrimoine vivant où se mêlent art, nature et traditions. Pour Huttopia (entreprise française spécialisée dans les voyages écoresponsables et des villages "nature") ces destinations incarnent le meilleur de la région : charme, sérénité et savoir-vivre.
Le top des plus beaux villages de Normandie
Barfleur
Petit port du Cotentin et village de pêcheurs typique, Barfleur séduit par ses quais en granit et son ambiance maritime hors du temps.
Barfleur, bijou du Cotentin. - Marc-Antoine Leroy
Veules-les-Roses
Traversé par le plus petit fleuve de France, Veules-les-Roses est un condensé de poésie entre moulins, maisons à colombages et plage de galets.
Le vieux château de Veules-les-Roses. - Le Courrier Cauchois
Honfleur
Célèbre pour son Vieux Bassin et ses galeries d'art, Honfleur reste l'un des villages les plus emblématiques de Normandie, inspirant peintres et voyageurs.
Honfleur et ses rues piétonnes. - Tendance Ouest
Beuvron-en-Auge
Véritable carte postale du Pays d'Auge, Beuvron-en-Auge charme par ses colombages, ses halles anciennes et ses produits du terroir.
Les célèbres maisons à colombages de Beuvron-en-Auge. - Tendance Ouest
Le Bec-Hellouin
Dans l'Eure, ce village paisible abrite une abbaye bénédictine et une atmosphère unique, classée parmi les Plus Beaux Villages de France.
La voie verte entre Evreux et Le Bec-Hellouin. - Frédéric Grimaud
Giverny
Berceau de Claude Monet, Giverny est une escale incontournable pour les amateurs d'art et de jardins fleuris.
La maison et les jardins de Claude Monet à Giverny attirent chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. - DR
Saint-Céneri-le-Gérei
Village d'artistes par excellence, Saint-Céneri-le-Gérei séduit par son pont de pierre, ses ruelles fleuries et sa tranquillité.
Saint-Ceneri-le-Gérei est un charmant village dans le département de l'Orne, peuplée de 111 habitants. Ici, sa rue Montante. - Guillaume Cattiaux
Lyons-la-Forêt
Nichée au cœur d'une forêt majestueuse, cette cité médiévale allie patrimoine normand et charme bucolique.
Des villages entre art, nature et douceur de vivre
Explorer ces villages, c'est plonger dans une Normandie authentique, entre patrimoine, gastronomie et paysages spectaculaires. Chaque ruelle, chaque pierre raconte une histoire… Mais ces villages ne sont pas les seuls ! S'ils sont les plus mis en avant pour les touristes venus appréhender la région, pour les Normands chaque détour vaut le coup d'œil !
Conseils pour profiter de votre escapade normande
Selon Huttopia, la meilleure période pour découvrir ces villages s'étend du printemps à l'automne, quand les jardins sont fleuris et les marchés gourmands animés. Mais que serait la Normandie sans une petite pluie ou son ciel gris si charmant ? Et que dire des illuminations et des marchés de Noel ! La Normandie est une région qui se visite par toute saison.
