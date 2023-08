Pittoresque. Visiter Le Bec-Hellouin, classé parmi les plus beaux villages de France

Plusieurs circuits au départ du Bec-Hellouin sont proposés, pour les marcheurs et les cyclistes.

Une voie verte jusqu'à Évreux

Pour les amateurs de vélo, une piste cyclable relie Le Bec-Hellouin à Évreux. Elle fait 42 km de long et suit le tracé de l'ancien chemin de fer. Cette voie verte s'enfonce à travers bois, bocages et jolis villages, tel que celui d'Harcourt, qui possède un très joli château médiéval, ou celui de Sainte-Opportune-du-Bosc et le sublime Domaine du Champ de Bataille, dont le château baroque et ses jardins méritent un arrêt avant de rejoindre la "ville aux 100 ponts".

Deux randonnées autour du Bec

Pour les amateurs de randonnées, plusieurs circuits balisés sont au départ du Bec-Hellouin. Le plus connu est le circuit des bénédictins, qui court sur huit kilomètres. Il va jusqu'au monastère Sainte-Françoise Romaine, où il est possible d'acheter des bougies artisanales auprès des moniales qui y vivent. Pour les marcheurs plus aguerris, le parcours de l'abbaye du Bec, long de 22 km, fait une grande boucle au départ de l'édifice religieux en passant par Brionne et Pont-Authou.