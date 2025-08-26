Côte d'Albâtre. Veules-les-Roses : l'un des plus beaux villages de France

Veules-les-Roses, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, se déploie autour de la Veules, réputée comme étant "le plus petit fleuve de France", long d'1,1km.

On y flâne dans les ruelles bordées de maisons à colombages, de moulins à eau et de cressonnières, qui témoignent d'un passé où l'eau nourrissait la vie locale. L'église Saint-Martin, datant du XVIe siècle et classée, abrite un orgue de 1628 et des statues remarquables. Pour terminer cette balade, rien de mieux que la plage de sable fin, dominée par les falaises de craie, qui invite à la promenade, la pêche à pied et pourquoi pas la baignade ! L'occasion de déguster la "Veulaise", une huître locale élevée en pleine mer, pour une pause iodée et rafraîchissante…