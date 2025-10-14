Télévision. Un Dieppois présente une aptitude surprenante dans "La France a un incroyable talent"

On ne présente plus vraiment cette émission de M6. C'est la 20e saison de La France a un incroyable talent qui débute. Chaque candidat doit convaincre le jury en deux minutes au moment des auditions : chant, humour, magie, contorsion, danse, arts du cirque, sont régulièrement représentés dans la compétition.

Dans l'émission du mardi 14 octobre, Alain, originaire de la ville de Dieppe, va présenter son talent surprenant à Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Sa spécialité ? Il imite à la perfection le cri du goéland. Il a d'ailleurs remporté déjà plusieurs concours qui lui ont valu d'être repéré pour l'émission. Un talent qui promet de laisser le jury sans voix. Reste à savoir si cela sera suffisant pour accéder à la prochaine étape.

Et Alain ne sera pas le seul Normand à participer à l'émission. Jade Parey, chanteuse de Coutances, va aussi monter sur scène, à son insu !