Télévision. Un Dieppois présente une aptitude surprenante dans "La France a un incroyable talent"

Société. Un candidat de Dieppe s'est présenté aux auditions de "La France a un incroyable talent". Le passage d'Alain, qui a surpris le jury, est diffusé mardi 14 octobre sur M6.

Publié le 14/10/2025 à 17h29 - Par Pierre Durand-Gratian
Télévision. Un Dieppois présente une aptitude surprenante dans "La France a un incroyable talent"
Alain a présenté un talent très représentatif de sa ville de Dieppe ! - Julien Theuil / M6

On ne présente plus vraiment cette émission de M6. C'est la 20e saison de La France a un incroyable talent qui débute. Chaque candidat doit convaincre le jury en deux minutes au moment des auditions : chant, humour, magie, contorsion, danse, arts du cirque, sont régulièrement représentés dans la compétition.

Dans l'émission du mardi 14 octobre, Alain, originaire de la ville de Dieppe, va présenter son talent surprenant à Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy.

Sa spécialité ? Il imite à la perfection le cri du goéland. Il a d'ailleurs remporté déjà plusieurs concours qui lui ont valu d'être repéré pour l'émission. Un talent qui promet de laisser le jury sans voix. Reste à savoir si cela sera suffisant pour accéder à la prochaine étape.

Et Alain ne sera pas le seul Normand à participer à l'émission. Jade Parey, chanteuse de Coutances, va aussi monter sur scène, à son insu !

Télévision. Un Dieppois présente une aptitude surprenante dans "La France a un incroyable talent"
