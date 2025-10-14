En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Près de Dieppe. Une conductrice ivre provoque un accident alors qu'elle allait chercher son fils

Sécurité. Lundi 13 octobre, une femme a provoqué un accident de la circulation, à Saint-Aubin-sur-Scie. Elle était ivre. Cette Dieppoise avait pris le volant pour aller chercher son fils de 11 ans.

Publié le 14/10/2025 à 14h05 - Par Gilles Anthoine
Une femme alcoolisée a provoqué un accident de la circulation. Elle avait pris le volant pour aller chercher son fils de 11 ans. - Illustration

Lundi 13 octobre, peu avant 15h30, la police est appelée pour intervenir sur un accident de la circulation à Saint-Aubin-sur-Scie. Sur place, les pompiers sont déjà présents. Une voiture, qui s'est déportée sur la gauche, en a percuté une autre sur le côté. Les deux conductrices sont indemnes.

Elle allait chercher son fils de 11 ans

La femme à l'origine du choc, une Dieppoise de 41 ans, semble ivre. Elle n'arrive pas à tenir debout et son élocution est difficile. Elle explique avoir pris la route pour aller chercher son fils de 11 ans à Saint-Aubin-sur-Scie. La conductrice était très fortement alcoolisée, 2,4 grammes d'alcool par litre de sang.

