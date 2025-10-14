Près de Dieppe. Une conductrice ivre provoque un accident alors qu'elle allait chercher son fils

Lundi 13 octobre, peu avant 15h30, la police est appelée pour intervenir sur un accident de la circulation à Saint-Aubin-sur-Scie. Sur place, les pompiers sont déjà présents. Une voiture, qui s'est déportée sur la gauche, en a percuté une autre sur le côté. Les deux conductrices sont indemnes.

Elle allait chercher son fils de 11 ans

La femme à l'origine du choc, une Dieppoise de 41 ans, semble ivre. Elle n'arrive pas à tenir debout et son élocution est difficile. Elle explique avoir pris la route pour aller chercher son fils de 11 ans à Saint-Aubin-sur-Scie. La conductrice était très fortement alcoolisée, 2,4 grammes d'alcool par litre de sang.