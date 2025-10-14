En ce moment Houdini DUA LIPA
Orne. 500 000€ pour reconstruire le château de Médavy : une cagnotte est lancée

Société. La Fondation du Patrimoine a lancé une cagnotte pour soutenir la reconstruction du château de Médavy, dont les deux tiers ont été touchés par les flammes fin septembre. Objectifs : 500 000€ et une réouverture en 2029.

Publié le 14/10/2025 à 16h00 - Par Simon Lebaron
La machine est lancée pour reconstruire le château de Médavy. L'édifice du XVIIIe siècle a été victime d'un dramatique incendie dans la nuit du 24 au 25 septembre. Les deux tiers du château ont été touchés par les flammes, dont la moitié nord-ouest détruite. La mobilisation massive des pompiers et des gendarmes ainsi que la présence d'une réserve d'eau importante dans les douves ont permis d'éviter la destruction complète du bâtiment et de sauver une partie des collections.

A lire aussi. [Photos + vidéos] Orne. Le château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés

Des travaux voulus dès la fin de l'année

Après avoir reçu le soutien de nombreux élus, de la commune au ministère de la Culture, les propriétaires et l'association des Amis de Médavy, qui a rassemblé près de 200 reconstituteurs de l'ère napoléonienne en août, souhaitent au plus vite reconstruire et redonner vie au château de Médavy.

Compte tenu du plafond de remboursement par les assurances, une cagnotte, jugée indispensable, a été lancée par la Fondation du Patrimoine. Elle vise un objectif de 500 000€ pour soutenir la restauration de l'édifice classé Monument historique. "Chaque don, petit ou grand, compte et sera intégralement consacré à la restauration du bâtiment", écrit la Fondation. L'ambition est de commencer les travaux dès la fin de l'année 2025 pour retrouver du public en 2029.

Pratique. Pour participer à la cagnotte : fondation-patrimoine.org/les-projets/charon-medavy.

