En ce moment Complementaires AMIR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près d'Argentan. Pour restaurer l'église de cette commune, une collecte de dons est lancée

Patrimoine. Une collecte de dons a été lancée pour restaurer la toiture sud de l'église Notre-Dame, à Fleuré, dans l'Orne. Pour permettre la fin des travaux, une convention a été signée samedi 11 octobre entre la délégation normande Fondation du patrimoine et l'association Mémoire et patrimoine de Fleuré.

Publié le 24/10/2025 à 15h34 - Par Lucie Peudevin
Près d'Argentan. Pour restaurer l'église de cette commune, une collecte de dons est lancée
Une collecte de dons a été lancée pour rénover la toiture sud de l'église Notre-Dame, à Fleuré. - Association Mémoire et patrimoine de Fleuré

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis 2012, l'église Notre-Dame de Fleuré, près d'Argentan, est petit à petit restaurée pour assurer sa pérennité. Le dernier chantier concerne la rénovation de la toiture sud de la bâtisse. Le montant requis pour ces travaux est estimé à 38 000€. Pour ce faire, une convention a été signée entre la Fondation du Patrimoine et l'association Mémoire et patrimoine de Fleuré. Celle-ci a mené au lancement, samedi 11 octobre, d'une collecte de dons à hauteur de 20 000€.

"Tout ce que l'on peut prendre, on prend"

Les tuiles de la toiture sud se décrochent régulièrement, ce qui crée des infiltrations d'eau. Même si l'église reste ouverte durant la majorité des travaux, "c'est maintenant qu'il faut faire les travaux, sinon cela va forcément coûter plus cher", lance Johanne Vauloup, président de l'association Mémoire et Patrimoine de Fleuré.

Johanne Vauloup :

La collecte de dons a d'ailleurs été créée pour s'y atteler au plus vite. "Nous savons qu'il y aura moins que 20 000€ mais tout ce que l'on peut prendre, on prend. Ça sera bénéfique pour faire les travaux", ajoute-t-il. Pour faciliter les donations, un prospectus explicatif et un QR code sont mis à disposition à la mairie ou à l'église de Fleuré. Il est également possible de le réaliser sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Un lieu de rassemblement

En plus des messes, l'église Notre-Dame est aussi un lieu de rassemblement. Certains concerts y sont organisés et "tout le monde y est attaché", précise Johanne Vauloup. En 2011, l'association a initialement été créée pour la restauration de l'église, qui s'est effectuée sur la durée : rejointoiement des pierres, toiture nord, parquet intérieur. La fin des travaux de la toiture sud, dernier chantier, est espérée en 2026.

En parallèle, l'association Mémoire et patrimoine de Fleuré a œuvré à rénover d'autres patrimoines de la commune. Par exemple, la couverture en ardoise et la charpente du lavoir de Fleuré ont été restaurées en 2017.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près d'Argentan. Pour restaurer l'église de cette commune, une collecte de dons est lancée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple