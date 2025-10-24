Près d'Argentan. Pour restaurer l'église de cette commune, une collecte de dons est lancée

Depuis 2012, l'église Notre-Dame de Fleuré, près d'Argentan, est petit à petit restaurée pour assurer sa pérennité. Le dernier chantier concerne la rénovation de la toiture sud de la bâtisse. Le montant requis pour ces travaux est estimé à 38 000€. Pour ce faire, une convention a été signée entre la Fondation du Patrimoine et l'association Mémoire et patrimoine de Fleuré. Celle-ci a mené au lancement, samedi 11 octobre, d'une collecte de dons à hauteur de 20 000€.

"Tout ce que l'on peut prendre, on prend"

Les tuiles de la toiture sud se décrochent régulièrement, ce qui crée des infiltrations d'eau. Même si l'église reste ouverte durant la majorité des travaux, "c'est maintenant qu'il faut faire les travaux, sinon cela va forcément coûter plus cher", lance Johanne Vauloup, président de l'association Mémoire et Patrimoine de Fleuré.

Johanne Vauloup : Impossible de lire le son.

La collecte de dons a d'ailleurs été créée pour s'y atteler au plus vite. "Nous savons qu'il y aura moins que 20 000€ mais tout ce que l'on peut prendre, on prend. Ça sera bénéfique pour faire les travaux", ajoute-t-il. Pour faciliter les donations, un prospectus explicatif et un QR code sont mis à disposition à la mairie ou à l'église de Fleuré. Il est également possible de le réaliser sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Un lieu de rassemblement

En plus des messes, l'église Notre-Dame est aussi un lieu de rassemblement. Certains concerts y sont organisés et "tout le monde y est attaché", précise Johanne Vauloup. En 2011, l'association a initialement été créée pour la restauration de l'église, qui s'est effectuée sur la durée : rejointoiement des pierres, toiture nord, parquet intérieur. La fin des travaux de la toiture sud, dernier chantier, est espérée en 2026.

En parallèle, l'association Mémoire et patrimoine de Fleuré a œuvré à rénover d'autres patrimoines de la commune. Par exemple, la couverture en ardoise et la charpente du lavoir de Fleuré ont été restaurées en 2017.