Fécamp. Un jeu des 7 familles pour découvrir le territoire autrement

Découvrir Fécamp autrement. Depuis cet été, il est possible de se procurer un jeu des 7 familles pensé par le conseil municipal des enfants de Fécamp. Il s'intitule "En balade à Fécamp avec Roland le Goéland". Ce jeu associe convivialité et découverte à travers 44 cartes réparties en sept univers (tous sur le port, ça vaut le détour, les produits de la mer, vive le sport, villages de charme, stars locales et faune et flore). Ces familles retracent les incontournables du territoire fécampois, les grandes figures qui ont marqué son histoire, ses saveurs locales, ses activités et ses villages. C'est Roland le Goéland (déjà présent sur l'édition des cahiers de vacances) qui guide les joueurs en leur proposant des anecdotes et des quiz.

Une promotion du territoire

Portée par la volonté des jeunes élus de valoriser leur ville, l'idée a été confiée à Fécamp Tourisme par l'Agglomération Fécamp Caux Littoral pour la faire aboutir, en collaboration avec l'agence La Petite Boîte (Rouen), spécialisée dans la création de jeux.

L'office de tourisme a fait en sorte de transformer l'idée initiale en un véritable outil touristique. Le jeu permet une découverte du territoire. C'est un outil de communication qui fait partie des objets souvenirs.

Edité à 3 000 exemplaires, le jeu des 7 familles "En balade à Fécamp avec Roland le Goéland" est disponible dans les offices de tourisme de Fécamp et d'Yport, dans les librairies Banse et Le Chat Pitre ainsi que dans les boutiques de la Bénédictine et du musée Les Pêcheries (7,50 euros).