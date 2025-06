Fécamp. Journées européennes de l'archéologie : découvrez le passé médiéval de la cité des Terre-Neuvas

La Ville de Fécamp participe aux 16e journées européennes de l'archéologie. Le service Archives-Patrimoine propose aux petits et grands une visite et un atelier pour découvrir le passé médiéval de la ville, autour des ruines du château ducal (le plus vieux monument fécampois).

Un événement gratuit

Le rendez-vous est fixé samedi 14 juin à 15h. L'événement est gratuit.

- Les enfants de 6 à 12 ans pourront profiter d'un atelier "initiation à l'archéologie". Ils se mettront à la recherche des traces du passé en utilisant des truelles et des pinceaux. Au pied de l'enceinte médiévale et de l'abbaye, des objets cachés seront à retrouver. La réservation est obligatoire (nombre de places limitées) au 02 35 10 60 96.

- Pour les plus grands, une visite guidée du centre médial intitulé "Tours et remparts" comportera l'accès exceptionnel au jardin (rue d'Estouteville). La visite guidée est en accès libre, sans réservation.

