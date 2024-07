Fécamp. Apprendre à faire de belles photos

La photo est un incontournable de nos vacances. Nous aimons immortaliser les lieux visités ou les bons moments passés ensemble, que ce soit avec un appareil photo ou un smartphone. Mais nous sommes aussi très nombreux à être insatisfait du résultat. Pas facile de s'improviser photographe.

Durant l'été, l'office de tourisme de Fécamp propose l'atelier "L'œil du photographe" avec l'artiste-photographe Annie Gazé. C'est l'occasion pour elle de partager sa passion et de découvrir ses secrets et ses astuces. Cela permet d'apprendre les cadrages. "Il faut observer, s'attarder sur des détails et prendre son temps."

Ces ateliers se déroulent au Domaine du Grand-Daubeuf à Daubeuf-Serville. Le prochain atelier est organisé samedi 3 août dans la matinée (55 euros par personne).

L'effet Rétro

Annie Gazé est une ancienne chauffeuse dans l'événementiel. Passionnée par la photographie depuis son enfance, elle a décidé d'en faire son activité depuis 2019. Sa spécialité est l'effet Rétro. Egalement passionnée de voitures de collection, elle utilise des rétroviseurs pour réaliser ses photos. "Cela s'est fait par hasard. Je faisais un rallye avec ma 2CV. A l'arrière, je voyais par le rétro mes filles s'agiter, et j'ai pris une photo de l'image dans le rétro."

Expositions

Les photographies effet Rétro d'Annie Gazé connaissent de plus en plus de succès. Elle participe jusqu'au 15 août au 55e salon de l'UAFPC (association artistique de Fécamp dont elle fait partie) à l'Espace Mutel d'Yport. Du 24 au 25 août, elle exposera à Veulettes-sur-Mer, puis se rendra au Retro Festival de Caen (31 août et 1er septembre) et à l'Auto moto rétro de Rouen (14 et 15 septembre). Sa grande fierté est d'avoir été sélectionnée pour le Phot'Aubrac entre la Lozère, l'Aveyron et le Cantal. Il s'agit d'un festival de photographie de nature, animalière et humaine qui se déroulera du 19 au 22 septembre.