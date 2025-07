Cyclisme. "Nous sommes vraiment contents du plateau" : Ben Healy, Kévin Vauquelin ou Jordan Jegat au Critérium de Lisieux

Pour certains, ce lundi 28 juillet est synonyme de nostalgie : le Tour de France est fini… Mais il continue, un peu, dans les rues de Lisieux ce mardi 29 juillet, à l'occasion de la 42e édition du traditionnel Critérium de Lisieux, toujours organisé deux jours après l'arrivée sur les Champs-Elysées. Ainsi les coureurs se reposent un peu en famille le lundi, avant de retourner rencontrer leur public dès le lendemain. "C'est un moment festif et sportif", avance Nicolas Fagnen, organisateur de l'événement. "Le Tour de France est une grande fête, et le Critérium arrive à refaire cet effet-là."

Trois membres du top 10

Nicolas Fagnen s'attend à une édition très populaire et très réussie, réunissant entre 20 000 et 25 000 spectateurs. "Nous sommes vraiment contents du plateau", glisse-t-il ainsi. La tête d'affiche est locale, puisqu'il s'agit de Kévin Vauquelin, meilleur Français, 7e du classement général et porteur du maillot blanc au début de la Grande Boucle. "Il est devenu le chouchou dans le cœur du public."

Ben Healy, l'Irlandais vainqueur à Vire, porteur du maillot jaune, et désigné Super Combatif du Tour, sera aussi de la partie. "Il habite à Andorre, je lui ai proposé de redescendre chez lui en faisant quelques critériums, dans une sorte de petit circuit, à commencer par le nôtre", rejoue l'organisateur. Enfin, le 10e du classement général, Jordan Jegat, sera là lui aussi, sans compter Anthony Delaplace, Matîs Louvel, Hugo Page, Mathis Le Berre ou Harold Tejada.

Deux rendez-vous manqués

Deux coureurs, animateurs de ce Tour de France, seront cependant absents, malgré les sollicitations des organisateurs. L'ultra offensif et très en vue champion des Etats-Unis Quinn Simmons était proche de venir à Lisieux. "Mais il a préféré faire une tournée des critériums en Belgique et aux Pays Bas", regrette Nicolas Fagnen. "Nous étions proches aussi d'accueillir Lenny Martinez", poursuit celui qui a contacté au total près de 130 cyclistes professionnels pour cette édition.

Pour être plus compétitif, Nicolas Fagnen, aussi agent de cyclistes, lance l'idée d'un deuxième critérium organisé dans la région, dans une grande ville comme Rouen, Caen ou Le Havre. "Il faut continuer de grandir, pour espérer rivaliser avec les Belges et les Hollandais. Cette édition sera un marqueur du renouveau du Critérium. Nous dégagerons des bénéfices, ce n'était pas arrivé depuis longtemps, et nous avons déjà arrêté la date pour 2026."

Ambiance de fête et montgolfière

Les organisateurs espèrent que la météo jouera en leur faveur pour deux raisons. D'abord car la foule n'en sera que plus grosse. Deuxièmement, car cela permettra à la montgolfière à l'effigie de Kévin Vauquelin, l'un des symboles du passage du Tour en Normandie, de voler dans le ciel augeron. Elle sera installée sur le parking de la place Victor Hugo. La course débute à 19h30.

Le fan-club Kévin Vauquelin, avec la montgolfière à son effigie, fait le déplacement à Lisieux.