Près de Caen. Il invente la Caravane Game, des blind-tests et quiz ambulants

C'est en récupérant une vieille caravane dans la cour de ses grands-parents que Dimitri Bouville a eu une idée. Cet habitant de Moult, près de Caen, a d'abord installé un blind-test à l'intérieur, pour l'anniversaire de son fils, puis s'est lancé dans un projet plus grand : créer la Caravane Game. Le concept ? Des quiz et des blind-tests proposés dans une caravane qui se rend où on l'appelle.

Des blind-tests avec différents thèmes

Dimitri Bouville a entièrement aménagé l'intérieur. "Elle est dans un style totalement rétro, je pense que la caravane date initialement des années 70/80", détaille-t-il. "Il y a une banquette, où quatre joueurs peuvent s'asseoir, et en face, un écran. On peut jouer à partir de deux. La caravane est ouverte sur les côtés, ce qui permet aussi aux PMR d'apercevoir l'écran et jouer." Et aux spectateurs de commenter la partie en cours.

L'écran de la caravane, sur lequel les joueurs ont les yeux rivés pour gagner.

L'application, créée par Dimitri Bouville, qui s'est nourri de vidéos YouTube et de tutoriels sur Internet, fonctionne à merveille. Soit des blind-tests sont proposés, avec différents thèmes : "Années 80 ou 90, Disney, émissions TV, rock, hip-hop, chansons d'amour…" Avec deux possibilités, chacun répond et le meilleur gagne, ou alors jouer avec un buzzer, et le meilleur, mais aussi plus rapide, gagne ! Les quatre joueurs ont dans leur main une manette, qui permet de répondre aux questions.

"Les gens ont adoré l'idée"

L'autre possibilité est de jouer à des quiz, autour de la culture générale : "Nous avons des thèmes variés comme sport, animaux, séries, Harry Potter, dessins animés, capitales…" Et puisqu'il s'agit de son application, Dimitri Bouville peut apporter les modifications qu'il souhaite, comme créer un quiz spécial. "Pour un mariage je peux proposer un quiz spécial sur les mariés, où lors de la démonstration à Moult, j'ai créé un quiz sur l'histoire de la ville."

D'ailleurs, lors de cette présentation, le créateur a été surpris, et ravi, de l'engouement. "Les gens ont adoré l'idée, je n'ai pas eu trop le temps de souffler, heureusement que ma femme était présente ce soir-là", sourit-il.

La Caravane Game peut désormais être louée. Soit pour trois heures, lors d'un vin d'honneur, en présence de l'animateur Dimitri Bouville, ou bien lors de tout un week-end. "Dans ce cas, je dépose la caravane le vendredi soir et je reviens la chercher le lundi matin." Enfin, des entreprises, pour du team building, ou des mairies, peuvent la louer à la journée. La Caravane Game sera présente à Caen lors du Rétrofestival les 30 et 31 août, ou au Salon du mariage.

Pratique. Contact : lacaravanegame@gmail.com.