Fécamp. Woody Park rouvre ses portes avec un nouveau parcours pour les petits

A l'ombre des arbres, Cyril Ménard s'active. Le gérant de Woody Park, à Fécamp, termine les derniers travaux d'hiver avant la réouverture, prévue samedi 5 avril, pour les vacances de printemps, comme de nombreux parcs de loisirs.

Les parents bienvenus sur le parcours Ouistiti

Cette année, un investissement conséquent a permis de revoir le parcours Ouistiti, qui permet de découvrir l'accrobranche dès l'âge de 3 ans. "On remplace l'ancien parcours par deux parcours d'une douzaine de nouveaux ateliers, avec un nouveau système de sécurité plus simple pour les enfants. Fini le mousqueton, place à une poulie à faire glisser sur le câble tout au long du parcours", détaille le gérant.

Le premier de ces parcours sera accessible dès l'ouverture, le second sera construit dans le courant du printemps. Autre nouveauté : les parents pourront accompagner leurs enfants sur les différents modules, ce qui n'était pas possible aujourd'hui. "L'avantage aussi, c'est que les enfants de 6 ou 7 ans qui ont encore un peu peur sur les parcours dits 'adultes' pourront aussi faire ce parcours Ouistiti, ce qui était plus compliqué avant."

Un nouveau système d'accroche

A l'occasion de ces travaux, Cyril Ménard a aussi revu le système d'accroche des plateformes sur ce parcours pour les petits. "Auparavant, c'était une sorte de sangle serrée autour de l'arbre tout au long de sa vie, maintenant ce sont des vis, qui sont moins invasives selon certains experts", poursuit le gérant, qui sera entouré d'une douzaine de saisonniers au pic de la saison, en juillet-août.

Les plus téméraires profiteront des parcours adultes, qui vont jusqu'à 20m de haut. Woody Park propose aussi du paintball, des escape games et laser game de plein air, une activité de combat d'archer et des hébergements insolites.