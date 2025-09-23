Près du Havre. Il invente un jeu de société familial sur la gestion économique

Du nouveau pour ceux qui aiment les jeux de société.

Marc Malandain habite Manéglise. Il a créé en 2021 l'Atelier du 3D, qui propose de l'impression 3D personnalisée. Passionné des jeux de société, il s'est lancé dans la conception en septembre 2024. "J'étais en vacances. Je voulais faire un jeu pour ma fille de 3 ans et puis ça a dérivé. J'ai fait un jeu pour moi, les amis et la famille." Le jeu s'appelle Fluctuo. Il met en avant la gestion économique. "C'est un jeu familial à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, voire 6 avec une extension. C'est un jeu où on achète et on vend des produits (eau, lait, farine, œuf, sucre et beurre). On doit les revendre pour être le plus riche à la fin de 10 tours."

Fabrication 100% française

Le jeu est 100% conçu et fabriqué en France. Marc Malandain fabrique d'ailleurs lui-même les pièces en plastique dans son atelier. Après plusieurs mois de travail et de nombreux tests, il a lancé les préventes depuis le 15 septembre. Il espère dans un premier pouvoir en écouler une cinquantaine. "Fluctuo s'adresse aussi bien aux amateurs de jeux de société qu'au grand public."