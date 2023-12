Pays de Caux. Jeux de société, concours photos… Ces associations de commerçants qui innovent avant Noël

A qui peut bien appartenir cette frimousse vintage ? Sur la page Facebook de Fécamp Escale Shopping, des photos de commerçants locaux quand ils étaient enfants sont postées tous les deux jours, jusqu'à Noël. Charge aux internautes de deviner qui est qui… Une carte-cadeau de 20 euros est à gagner à chaque fois.

A Fécamp, des photos vintage

"Cela permet de faire découvrir des boutiques puisque le lot est à récupérer chez le commerçant qui a fourni sa photo et peut être dépensé dans une soixantaine de magasins de Fécamp", précise Céline Levasseur, assistante commerciale de cette association qui regroupe 105 adhérents. "Le jeu fonctionne plutôt bien ! Quand c'est un peu plus difficile, on ajoute des indices…" Comme cette fois où tous les commentaires ciblaient un commerçant, alors qu'il s'agissait d'un autre ! A quelques jours des fêtes de fin d'année, cette opération se veut un clin d'œil, "pour inciter à venir dans le centre-ville et rappeler qu'il n'y a pas que les grosses enseignes, il ne faut pas oublier le conseil local".

A Bolbec, le jeu de société des commerçants

Dans le même esprit, l'Association bolbécaise des commerçants (ABC) a carrément créé un jeu de société à son effigie. "On pense que c'est inédit !", sourit Sylvain Larose, photographe dans le centre-ville de Bolbec et président de l'association. En collaboration avec le Décalé2, boutique locale spécialisée en jeu de société, 350 exemplaires d'un jeu de cartes ont ainsi été édités. L'aboutissement de cinq mois de travail. Trente-cinq commerces apparaissent dans ce jeu de défausse. "Au-delà de l'objet publicitaire, nous voulions quelque chose de qualitatif, un vrai jeu de société qui peut être utilisé même quand on n'habite pas à Bolbec." Quelques dizaines de jeux ont pour l'heure été vendus, mais il sera principalement offert lors d'opérations commerciales.