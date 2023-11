Idée sortie. Entre amis ou en famille, participez à la neuvième édition du festival du jeu de société

Le festival du jeu de société fait son retour à Lillebonne, samedi 2 et dimanche 3 décembre, pour sa neuvième édition. Il s'agit, pour les familles et les amis, de partager du bon temps autour d'un jeu. Quels que soient votre âge et vos goûts, il y a forcément un jeu qui vous conviendra : jeux d'ambiance, de logique, de mémoire, de connaissance, de plateau, de bluff, de coopération, de dés, de cartes et autres.

Des espaces dédiés

Pour ces deux jours autour du jeu, différents espaces seront installés dans la salle des Aulnes :

• Espace petite enfance : réservé pour les plus de 2 ans, sous la surveillance d'un adulte. Les petits retrouveront des jeux d'imitation (vétérinaire, chantier…), des jeux d'exercice (toboggan, puzzle…), et des jeux d'assemblage (Duplo, Kapla…)

• Espace jeux de société pour les 3-103 ans : lieu central du festival, retrouvez une centaine de jeux de société pour découvrir un nouveau monde ludique avec les animateurs.

• Espace jeux de société pour les 8-108 ans : pour les joueurs confirmés, pouvoir affronter les associations de joueurs spécialement venues des quatre coins de la Normandie.

• Espace jeux vidéo : Anim'ado et la MJC de Lillebonne animent cet espace entièrement dédié aux jeux vidéo. Des tournois sont également organisés le samedi et dimanche.

Pratique. Festival du jeu de société, salle des Aulnes à Lillebonne, samedi 2 décembre de 14h à 2h et dimanche 3 décembre de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.