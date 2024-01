Gonfreville-l'Orcher. Jouer en famille ou entre amis avec les Aventuriers du Jeu

L'association Les Aventuriers du Jeu organise la deuxième édition de son festival du jeu de société, début février à Gonfreville-l'Orcher. L'année passée, l'événement avait attiré 1 000 visiteurs. Le festival accueillera treize associations comme la Company of Wargamers, Démons et Merveilles, le Quai des Jeux ou encore l'Antre du Meeple.

Marie Cudennec a créé l'association des Aventuriers du Jeu avec son mari Vincent en 2021. "On est des fans de jeux. On voulait organiser un festival parce qu'il n'y en a pas sur la région havraise. Le plus proche est à Lillebonne."

Comme l'année dernière, des tournois seront proposés (le jeu de cartes Challengers, Lucky Mumbers et Twin it). En nouveauté, les visiteurs pourront repartir avec leur jeu préféré. La boutique "Graines de Joueur" (Fécamp) sera présente.

Pratique. Festival des Aventuriers du Jeu, samedi 3 et dimanche 4 février, de 12h à 20h (samedi) et de 10h à 18h (dimanche), salle Arthur Fleury à Gonfreville-l'Orcher. Gratuit.