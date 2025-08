Manche. Concerts, ateliers et vieux gréements : le festival Du son dans les voiles revient à Carentan et Saint-Vaast-la-Gougue

Des concerts, des animations et des vieux gréements : voici la recette étonnante du festival Du son dans les voiles. Créé en 2024, cet événement itinérant revient les 9 et 12 août, à Carentan puis à Saint-Vaast-la-Hougue. "Nous proposons un festival gratuit autour des musiques actuelles et du monde, avec des ateliers et des visites des vieux gréements présents", détaille Julien Princiaux, à la tête du label Airfono et cofondateur de l'événement avec Léa Duprat et Nicolas Desprez, de l'Union nautique en Bessin.

Une dizaine de bateaux attendus à Carentan

Originalité du festival : les artistes et les équipes voyagent… à la voile, à bord des vieux gréements, visitables à quai. Le 9 août, une dizaine de bateaux arrivent donc à Carentan. Côté ateliers, les familles pourront s'initier au chant, à la danse, au kayak, frapper des pièces de monnaie ou travailler le bois. Côté concerts, Chamaye, la Franco-Vénézuélienne Rebecca Roger Cruz, La Maldonne ou encore la fanfare Grand Tabazù se produiront. Food-trucks et buvette sur place.

L'équipe du festival et les artistes partiront ensuite, à la voile, à Saint-Vaast-la-Hougue, pour la deuxième et dernière étape du festival, mardi 12 août.

Pratique. Samedi 9 août, de 14h à 23h30. Gratuit.