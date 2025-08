Tourisme. Pourquoi le Calvados attire-t-il autant les familles cet été ?

Le phénomène est clair : les grandes métropoles attirent moins de familles. En cause ? Des prix en forte hausse, des logements trop exigus, et un sentiment d'exclusion croissant. Une étude menée par Verian pour Airbnb montre que plus d'un tiers des parents renoncent à visiter les grandes villes avec leurs enfants. Coût trop élevé, logements peu adaptés, peu d'activités pour les enfants ou encore peur du regard des autres : les freins sont nombreux.

Conséquence directe : les campagnes, montagnes et littoraux reprennent la main. Et c'est précisément dans ce contexte que le Calvados tire son épingle du jeu, en conjuguant mer, patrimoine, nature et hébergements familiaux.

Le Calvados, champion de l'hébergement familial selon Airbnb

Ce que recherchent les familles ? De l'espace, du confort et des services pensés pour les enfants. Et sur ce point, les hébergements disponibles dans le Calvados répondent largement à la demande :

90% des logements adaptés aux familles proposent au moins deux chambres

Plus de 65% disposent d'un espace extérieur : jardin, cour, terrasse

80% offrent un lave-linge, 75% un parking gratuit

Plus de la moitié mettent à disposition une chaise haute ou un lit bébé

Et près de 40% ont des jeux de société ou de plein air

Moins cher qu'un hôtel : les familles font aussi des économies

En choisissant un hébergement Airbnb dans le Calvados, les familles économisent en moyenne 45% par rapport à une solution hôtelière classique, pour des séjours allant jusqu'à 7 nuits. Cette économie, non négligeable, permet de consacrer davantage de budget aux loisirs et visites locales : plages du Débarquement, châteaux, marchés, fermes pédagogiques, et bien sûr… dégustations de produits du terroir normand.

Des villages oubliés remis sur la carte des vacances

Autre avantage d'Airbnb : une couverture nationale plus large que celle des hôtels. Tandis qu'environ 5 000 communes françaises disposent d'une offre hôtelière, la plateforme est présente dans plus de 29 000 communes. Cela permet aux familles de séjourner dans des villages du Calvados parfois méconnus, mais pleins de charme, loin de la foule… et souvent au plus près de la nature.

Une plateforme qui ne fait pas l'unanimité

Si Airbnb séduit de plus en plus de familles pour des vacances plus accessibles, l'impact d'Airbnb sur le marché immobilier normand alimente le débat. Dans certaines communes comme Dieppe ou Granville, les élus alertent sur la raréfaction des logements longue durée, poussant à mettre en place des quotas et des régulations spécifiques. Professionnels du tourisme, hôteliers et riverains dénoncent une concurrence jugée déloyale, et certains appellent à un encadrement plus strict de la plateforme. Une réalité locale qui coexiste avec son succès croissant auprès des vacanciers.