Vie étudiante en Normandie. Classement 2025 des villes étudiantes : le grand écart entre Caen, Rouen et Le Havre

Avec 96,54% d'étudiants qui la recommandent, Caen confirme son attractivité en 2025. Mais la capitale du Calvados glisse du 4e au 5e rang national, doublée par Tours. Rien d'alarmant : Caen reste dans le top 5, portée par son ambiance chaleureuse, son dynamisme étudiant et son cadre de vie agréable, entre mer et verdure.

Certains saluent une ville à taille humaine, où l'on se sent vite chez soi. Les nombreux événements étudiants, les transports efficaces et les loyers plus doux qu'ailleurs participent aussi à cette bonne note. Bref, à Caen, c'est toujours "yes we Caen" !

Rouen, la bonne surprise qui grimpe doucement

Avec 91,84% de recommandations, Rouen poursuit sa remontée. La ville aux cent clochers séduit les étudiants par son centre-ville vivant, son patrimoine riche et une offre culturelle en pleine effervescence.

Côté points forts, les infrastructures sportives et les possibilités de sorties jouent en sa faveur. Si Rouen reste à la 16e place, elle se rapproche doucement du haut du tableau. Une évolution à surveiller !

Le Havre en difficulté : ville portuaire mais moins populaire

80,69% de taux de recommandation, une 31e place sur 40 : Le Havre peine à convaincre les étudiants. Pourtant, la ville a des atouts : des loyers abordables, un tram efficace, une vie culturelle qui bouge… Mais cela ne suffit pas à rivaliser avec d'autres métropoles.

Ce qui pêche ? Le cadre urbain, jugé parfois austère, et une offre de formations encore trop limitée selon certains. Le vent de fraîcheur attendu dans la stratégie étudiante havraise n'a pas encore soufflé assez fort.

Ambiance, logement, sport : ce que les étudiants retiennent le plus

Dans l'ensemble du classement, les étudiants notent très positivement les infrastructures sportives (4,06/5 en moyenne), tandis que l'accès à l'emploi reste le point noir (3,44/5). Pour les villes normandes, la qualité de vie, la convivialité et les loyers modérés sont les critères les plus fréquemment cités.

A noter : la sécurité, souvent un sujet d'inquiétude dans les grandes agglomérations, reste perçue comme satisfaisante à Caen et Rouen, ce qui contribue à leur bon score.

Angers, Toulouse, Strasbourg : le trio de tête indétrônable ?

En haut du classement, Angers règne toujours en maîtresse incontestée, avec 98,61% de recommandations. Strasbourg et Toulouse complètent le podium. Des villes où la qualité de vie, l'ambiance générale et les infrastructures cochent toutes les cases.

Méthodologie : ce classement, c'est quoi au juste ?

Ce palmarès repose sur les réponses de près de 15 000 étudiants ayant évalué leur ville entre février et juin 2025, à la demande de l'Etudiant. Critères évalués : ambiance, budget, logement, dynamisme, infrastructures… Mais c'est surtout la question finale "Recommanderiez-vous votre ville ?" qui a servi à établir ce classement spécifique.