Rouen. Pause déjeuner au soleil : salariés et étudiants profitent des beaux jours dans les parcs

C'est le retour des beaux jours à Rouen. Ce mardi 29 avril, les Rouennais en ont profité pour déjeuner en extérieur dans les jardins ou parcs sur leur temps du midi, comme au square Verdrel. Qu'ils soient étudiants ou salariés, tous s'accordent pour dire qu'ils ont besoin d'avoir une vraie coupure lors de leur pause méridienne.

"Le beau temps est assez rare"

"A Rouen, le beau temps est assez rare alors quand il fait beau on en profite", confie Laura Mouly, étudiante à Rouen. "On vient manger au square Verdrel, on prend le soleil", ajoute-t-elle. Déjeuner en extérieur permet selon elle de "faire une pause pendant la journée, on bronze, c'est agréable". Et son amie Claire Antège, elle aussi étudiante à Rouen, apprécie également déjeuner sous les arbres. "C'est agréable, ça nous change les idées. On est tout le temps enfermé et il ne fait jamais beau donc on profite du soleil le midi et entre amis, c'est convivial", assure la jeune femme.

Déconnecter du travail

Sophia Abdou est avocate à Rouen. Depuis l'arrivée des beaux jours à Rouen en ce mois d'avril, elle en profite elle aussi pour prendre sa pause déjeuner en dehors de son bureau avec ses amis. "C'est quelque chose qu'on a commencé à faire, on se rejoint tous au square Verdrel à Rouen et on mange ensemble, explique-t-elle. Ça permet de couper, de déconnecter du travail." Et ce qu'elle aime pendant ce moment, c'est aussi "profiter du jardin, des plantes et du soleil parce que mon métier est assez stressant", assure-t-elle.

Bonne nouvelle le beau temps devrait se maintenir à Rouen jusqu'au vendredi 2 mai selon Météo France.