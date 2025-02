Caen. Les étudiants en médecine soignent les doudous des enfants

Organisé à Caen par les étudiants en médecine pour la 21e édition, l'Hôpital des Nounours accueille jusqu'au 28 février, dans l'auditorium du Pôle des formations et de recherche en santé des enfants de 4 à 6 ans et leurs doudous blessés. L'objectif ? Dédramatiser l'univers médical tout en permettant aux futurs soignants de s'adapter à un jeune public.

"C'est vraiment génial !"

"Il y a des doudous qui sont très malades, avec plusieurs bobos à réparer", raconte en souriant Myriam Pleinfossé, enseignante en moyenne section à l'école de Saint-Sylvain. C'est la première fois qu'elle participe à cette initiative avec sa classe et en est ravie. "Les étudiants en médecine sont venus avant les vacances. On a pris la tension des doudous, examiné leurs yeux, vu comment est fait le corps humain… C'est vraiment génial !" Les enfants passent d'un atelier à l'autre, rassurent leur doudou en lui murmurant que "ça va aller", et touchent à tout avec enthousiasme.

"Ils sont rassurés et curieux"

C'est un événement qui réunit toutes les filières de santé : étudiants en médecine, dentaire, pharmacie, soins infirmiers, radiologie ou encore chirurgie. Maé Planchenault, organisatrice de l'événement et étudiante en troisième année ajoute qu'une nouveauté attire particulièrement l'attention : "Un stand de bloc opératoire permet aux enfants de comprendre qu'une opération n'est pas douloureuse grâce à l'anesthésie."

La nouveauté de cette année à l'Hôpital des Nounours : la table d'opération

Les enfants peuvent aussi découvrir une réplique d'IRM. "On propose une simulation d'IRM cérébrale et on leur montre les images. J'ai même trouvé une playlist de sons d'IRM pour rendre l'expérience plus réaliste. Au début, ça les impressionne, mais ensuite, ils sont rassurés et curieux de voir leur cerveau", explique Anouk Esler, responsable du stand IRM et aussi étudiante en troisième année de médecine.

Par groupe de trois, les enfants découvrent ce qu'est un IRM et en font passer un à leur doudou.

"Ce type d'événement nous oblige à nous mettre à la portée des enfants"

Les enfants s'amusent aussi à soigner les doudous avec un plâtre. "On reçoit les nounours qui ont la jambe cassée et on explique aux enfants étape par étape comment faire un plâtre", décrit une autre étudiante.

Cette interaction est tout aussi enrichissante pour les futurs professionnels : "Ce type d'événement nous oblige à adapter notre langage, nos soins, et à nous mettre à la portée des enfants, un public que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer", souligne Maé Planchenault.

Si certains enfants rêvent d'être médecins après cette expérience, d'autres repartent simplement rassurés, avec des doudous soignés et le sourire aux lèvres.