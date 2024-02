[En images] Caen. Ambulance, plâtre, sirop… Les enfants découvrent le milieu de la santé à l'hôpital des nounours

Casser la peur des blouses blanches, tel est l'objectif des étudiants en médecine avec l'hôpital des nounours. La 20e édition s'est tenue au Pôle des formations et de recherche en santé de Caen du lundi 5 au jeudi 8 février. Pôle infirmier, kinésithérapie, pharmacie, chirurgie, dentaire… Les enfants âgés de 4 à 7 ans sont accueillis sur quinze stands différents, avec leurs doudous. "L'objectif est de rassurer les petits. Avec des mots simples et à travers des jeux ludiques, on leur fait découvrir les outils que l'on utilise, du stéthoscope au médicament, en passant par le plâtre ou une radio", explique Aymeric Delacoudre, étudiant en troisième année de médecine et organisateur de l'événement.

Oter la peur des blouses blanches

Un nounoursologue, soit le docteur du doudou, les accompagne, de la salle d'attente jusqu'à la salle d'opération. Nouveauté cette année : une machine IRM prêtée par le laboratoire Cyceron. "L'enfant s'installe sur un chariot et se retrouve dans l'IRM. Une vidéo lui explique simplement à quoi ça sert", poursuit-il. Pour la deuxième année consécutive, les enfants ont aussi pu découvrir l'intérieur d'une ambulance. "Ils déposent leur doudou et peuvent entendre la sirène. C'est très ludique car à cet âge, beaucoup rêvent d'être pompiers." L'opération a rencontré un franc succès, avec 250 enfants accueillis.