Caen. Rentrée étudiante : le nouveau master en cybersécurité pris d'assaut

Caen, récemment classée à la 3e place des villes "où il fait bon étudier", accueille la rentrée universitaire avec de nouvelles initiatives et continue à développer son implication dans la vie étudiante.

Un master en cybersécurité est désormais proposé aux étudiants. Hélène Bouraïma-Lelong, vice-présidente de la vie étudiante se réjouit : "C'est une première en Normandie, et c'est ici, à Caen, que ça a lieu." Cette formation novatrice et exigeante combine des compétences techniques avec une approche juridique et éthique. Face aux 600 candidatures, 16 places ont été attribuées cette année et 24 seront ouvertes à la rentrée prochaine.

Un nouveau service de santé

Le service de santé étudiante, récemment créé, déménage dans des locaux flambant neufs qui seront inaugurés le 27 septembre. Les étudiants pourront consulter des médecins généralistes et spécialistes avec ou sans rendez-vous, sans avoir à avancer les frais. Ces professionnels poursuivront aussi leur mission de prévention.