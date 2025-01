Caen. A quoi sert la toute nouvelle Fondation 1432 lancée par l'université ?

L'université de Caen lance officiellement la Fondation 1432 - clin d'œil à l'année de création de l'établissement - avec les acteurs socio-économiques du territoire. L'objectif, pour les entreprises, revient à identifier les talents de demain et à bénéficier de l'écosystème avantageux de l'université. C'est aussi pour les étudiants l'occasion de découvrir le tissu économique. "Nous avons vocation à professionnaliser les parcours et avons besoin de l'appui de ces acteurs", explique Sandy Campart, vice-président de l'université. Quatre grands donateurs, dans quatre secteurs différents, se sont pour le moment manifestés : énergétique (EDF), numérique (Axians), industriel (Piercan), et agroalimentaire (la coopérative Isigny-Sainte-Mère).