Meilleures villes étudiantes. Caen gagne deux places, et arrive 3e !

Médaille de bronze pour la ville de Caen ! Elle se hisse sur la troisième marche du podium, en tant que meilleure ville étudiante 2024, et gagne deux places par rapport à l'année dernière. Chaque année, le site l'Etudiant dévoile son nouveau classement des meilleures villes étudiantes, sur plusieurs critères. Pour cette édition, il a comparé 47 villes françaises qui accueillent plus de 8 000 étudiants. Avec une note de 90/121, et un taux de recommandation de 96,29%, Caen est plébiscité surtout pour ses formations !

36 000 étudiants satisfaits

Le classement englobe plusieurs critères pour établir la note finale. Pour l'attractivité, 14/20, l'évolution du nombre d'étudiants en dix ans est très forte (9/10) et atteint 36 000 cette année. Cependant, le manque d'étudiants étrangers est sanctionné d'un 5/10. La formation est le point fort de la ville, avec la note maximale (10/10) pour la densité de l'offre ! La vie étudiante est le deuxième atout de Caen (24/30), comprenant les offres culturelles ou les initiatives locales. Enfin le cadre de vie est noté d'un 29/41, et l'accès à l'emploi, point mitigé, d'un 6/10.