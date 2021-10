Caen, 18e ville où il fait bon étudier selon l'Etudiant

Au classement général, Caen est à la 18e place soit trois de moins que l'an dernier. La capitale bas-normande se place par contre en troisième position des villes moyennes !

Toulouse, Montpellier et Poitiers sont, chacune dans leur catégorie, les trois villes les plus agréables pour étudier aujourd’hui, d’après l'enquête 2012-2013.

Pour établir le classement de la 6e édition, L'étudiant a réparti les 41 unités urbaines accueillant plus de 8.000 étudiants, en trois catégories : métropoles (unités urbaines de plus de 400.000 habitants), grandes villes (unités urbaines de 250.000 à 400.000 habitants) et villes moyennes (unités urbaines de moins de 250.000 habitants).

Chacune de ces catégories fait l’objet d’un classement par thèmes : études, culture, logement, sorties, rayonnement international, environnement, sports, transports, emploi.