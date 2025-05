Immobilier. Quelles sont les rues les plus chères de Normandie ? Le classement

Grâce aux données croisées de Se Loger et Meilleurs Agents, Le Parisien a mis en ligne une carte interactive dévoilant les rues les plus onéreuses de France. Et deux villes normandes sortent du lot : Rouen et Le Havre. Mais surprise : Caen brille par son absence.

A Rouen, l'élégance historique a un prix

Dans la capitale de la Seine-Maritime, le charme de l'ancien séduit toujours autant… et se paie au prix fort. En tête de classement, la rue Senard affiche un prix moyen de 3 376€ le m², suivie de près par une série de petites artères aux tarifs quasiment identiques.

Le top 10 des rues les plus chères de Rouen :

• Rue Senard – 3 376€/m²

• Rue Abbé Bazire – 3 356€/m²

• Rue Sporck Leprince – 3 356€/m²

• Rue Marie Aroux – 3 356€/m²

• Rue Dieutre – 3 356€/m²

• Rue Hyacinthe Langlois – 3 356€/m²

• Rue Isidore Rapp – 3 356€/m²

• Rue Tannery – 3 356€/m²

• Rampe Saint-Hilaire – 3 356€/m²

• Passage Jouvenet – 3 356€/m²

Une quasi-égalité qui trahit une homogénéité des prix dans les quartiers les plus prisés, entre calme, proximité du centre-ville et cachet architectural.

Au Havre, la mer fait grimper les enchères

Côté océan, Le Havre surprend avec des rues qui culminent bien au-dessus des 3 000€ le m². En tête du classement : le boulevard Albert 1er, qui longe la mer, affiche un impressionnant 3 749€/m². La vue y est aussi panoramique que les tarifs.

Le top 10 des rues les plus chères du Havre :

Boulevard Albert 1er – 3 749€/m² Rue des Brindes – 3 539€/m² Boulevard Clemenceau – 3 373€/m² Rue d'Albion – 3 306€/m² Rue Auguste Dollfus – 3 262€/m² Rue Gustave Langlois – 3 201€/m² Rue Gabriel Monod – 3 186€/m² Rue du Docteur Suriray – 3 178€/m² Rue Jean Charcot – 3 167€/m² Rue Belain d'Esnambuc – 3 151€/m²

Ici, ce sont les quartiers côtiers qui dominent. L'attrait pour les vues dégagées et le littoral continue de tirer les prix vers le haut.

Pourquoi Caen est-elle absente du classement ?

C'est la question que beaucoup se posent : pourquoi la ville de Caen ne figure-t-elle pas dans ce palmarès ? L'étude ne le précise pas, mais cela pourrait être lié à un manque de données ou à une homogénéité des prix plus marquée. Une absence remarquée !

A défaut d'avoir un classement officiel des rues les plus chères de Caen, on peut se référer aux données de PAP.fr. Les quartiers les plus chers de Caen sont alors le centre historique, Hastings ou encore le secteur des Eaux de l'Orne. On peut donc imaginer que les rues les plus onéreuses de la ville se nichent dans ces zones très convoitées…

Et si on élargissait la carte ? Deauville reste la vraie star de l'immobilier normand

Si Le Parisien se concentre sur les grandes villes comme Rouen ou Le Havre, il suffit de jeter un œil aux données de SeLoger pour se rendre compte que la rue la plus chère de Normandie ne s'y trouve pas du tout. Direction la côte fleurie : l'avenue de la République à Deauville affiche un prix moyen de 7 154€/m² en avril 2025. Un record régional qui confirme la réputation huppée de la station balnéaire la plus chic de Normandie