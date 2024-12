Normandie. Baromètre emploi & logement en France : découvrez les villes normandes dans le classement 2024

Depuis six ans, Meilleurtaux et Meteojob analysent les grandes villes françaises pour révéler où il fait bon vivre… et travailler. Trois critères sont passés au crible : les offres d'emploi (notamment en CDI), les salaires médians, et le pouvoir d'achat immobilier.

Cette année, le trio gagnant évolue : Mulhouse reste imbattable, tandis que Metz et Perpignan grimpent sur le podium grâce à un boom des offres d'emploi et des prix immobiliers attractifs. Et la Normandie ? Si Rouen, Caen et Le Havre continuent de séduire, elles subissent une petite baisse de régime par rapport à 2023.

Rouen, la meilleure élève normande, mais…

Rouen décroche la 4ᵉ place cette année, quittant le podium qu'elle occupait l'an dernier. La ville reste tout de même un choix solide grâce à des salaires nets mensuels de 2 630€ en moyenne et un pouvoir d'achat immobilier plutôt intéressant. Mais la diminution des CDI disponibles freine son ascension.

Caen et Le Havre : la chute continue

Caen dégringole de la 7ᵉ à la 10ᵉ place. Pourquoi ? Une forte baisse des CDI proposés, qui refroidit les candidats à l'installation. Malgré tout, la ville reste compétitive grâce à ses prix immobiliers abordables : 2 873€/m², offrant un bon compromis entre qualité de vie et opportunités.

Le Havre arrive à la 20ᵉ place. Avec des salaires médians plus modestes (2 020€) et moins de CDI disponibles, la ville peine à rivaliser avec ses voisines.

Normandie : entre charme et compétitivité

Même si nos villes normandes ne brillent pas autant que l'an dernier, elles conservent des atouts indéniables : un cadre de vie agréable, des prix immobiliers encore abordables et des salaires qui rivalisent avec ceux de grandes métropoles.