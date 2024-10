Seine-Maritime. Volumes de vente, prix… Le marché de l'immobilier poursuit sa chute

Ils espéraient la reprise. Elle n'est pas arrivée. La chambre des notaires de la Seine-Maritime et de l'Eure présente un bilan bien maussade du marché de l'immobilier pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Les transactions n'ont pas repris et ont même poursuivi leur chute : -23% en Seine-Maritime tous bien confondus et même jusqu'à -50% dans le neuf. Les prix aussi sont en baisse quasi partout en fonction des secteurs : -4% sur un an à Rouen à 2 700€/m2 dans les appartements anciens, -1,8% au Havre à 2 180€/m2. La baisse sur le marché des maisons anciennes atteint entre -5,7% et -6,9% au Havre et dans sa périphérie, zone la plus touchée par la baisse des prix. "Les explications sont d'ordre économique, on a eu la hausse de 2 points des taux d'intérêt fin 2022, début 2023, indique Grégoire Ozanne, notaire à Rouen et vice-président de la chambre interdépartementale des notaires. Les taux actuels à 3,5% sur 15 ans en moyenne sont malgré tout très intéressants !" Encore faut-il pouvoir accéder à la propriété. Les notaires le disent. Ils n'ont jamais vu autant de refus de prêts dans leurs études. Et c'est d'abord le primo-accédant qui trinque, s'il n'a pas d'apport important. "Son pouvoir d'achat a diminué et la hausse des taux fait qu'il n'est plus éligible au crédit", détaille le professionnel.

Lui préconise, au niveau européen, de desserrer un peu les conditions d'accès aux crédits, pour pouvoir emprunter sans apport ou emprunter sur une durée plus longue, jusqu'à 30 ans. Il est aussi favorable aux mesures incitatives comme le prêt à taux ou un dispositif Pinel qui permet de défiscaliser lorsque l'on fait de l'investissement locatif.

Un secteur en Seine-Maritime arrive tout de même à tirer son épingle du jeu. Il s'agit de celui de Dieppe et de la bande côtière qui va jusqu'à Etretat. "La raison ? C'est le marché de la résidence secondaire qui reste dynamique et puis, pour l'est de Dieppe, il y a le futur chantier de l'EPR qui va générer beaucoup d'activités avec jusqu'à 15 000 personnes qui vont y travailler", indique Franck Vannier, notaire à Ouville-la-Rivière près de Dieppe.

Alors est-ce le moment d'acheter ?

Reste la question essentielle. Est-ce le moment d'acheter ? Oui, répondent en chœur les notaires, sans aucun doute. "Si vous avez accès au crédit, il faut s'intéresser au marché, car l'acquéreur tient les clés de la négociation aujourd'hui", insiste Grégoire Ozanne, en tout cas dans l'ancien. Dans le neuf, cela reste intéressant à condition qu'il s'agisse d'un achat pour une résidence principale.