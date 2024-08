Immobilier. Nouvelle augmentation de la taxe foncière en Normandie : quel impact pour les propriétaires ?

La rentrée arrive avec une nouvelle pour les propriétaires immobiliers : la mise en ligne des avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Chaque année, cette taxe fait l'objet d'une réévaluation, et 2024 ne fait pas exception, avec une augmentation nationale fixée à 3,9% pour tous les biens immobiliers. Cette hausse est directement liée à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales, indexée sur l'inflation de l'année précédente.

Pourquoi une augmentation de la taxe foncière ?

La taxe foncière est calculée sur la base de la valeur locative cadastrale des propriétés, qui correspond au loyer théorique annuel qu'un bien pourrait générer s'il était loué. Cette valeur est réévaluée chaque année en fonction de l'inflation. En 2023, l'inflation avait atteint un niveau record, entraînant une revalorisation de 7,1% de la taxe foncière. En comparaison, la hausse prévue pour 2024 de 3,9% est nettement plus modérée, mais reste un facteur d'augmentation pour les propriétaires.

La Normandie face à la taxe foncière : une augmentation maîtrisée

Si certaines villes françaises connaissent des hausses spectaculaires – comme Nice avec +19%, ou Saint-Etienne avec +14%, la situation est plus mesurée en Normandie. Dans les principales villes de la région, les taux de taxe foncière sont restés stables cette année. A Rouen, par exemple, le taux communal de la taxe foncière reste inchangé à 48,71%, tandis qu'à Caen, le taux demeure à 51,03%. Le Havre, quant à lui, maintient également son taux à 54,36%.

Sur le long terme, la hausse des taxes foncières en Normandie reste dans la moyenne nationale. Entre 2016 et 2021, les taux ont augmenté de 5,3% à Rouen et au Havre, et de 2,9% à Caen. Bien que ces augmentations puissent peser sur le budget des propriétaires, elles restent bien inférieures aux augmentations observées dans d'autres régions.