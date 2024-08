Gare aux arnaques. En Normandie, les pièges des locations saisonnières n'épargnent personne

Les propriétaires normands dans le viseur : l'arnaque "au remboursement"

Parmi les nombreuses arnaques ciblant les propriétaires en Normandie, il existe celle du "remboursement". Ce stratagème consiste pour les fraudeurs à surpayer un loyer, puis à réclamer le remboursement de la différence en invoquant une erreur. Le propriétaire, croyant bien faire, rembourse la somme demandée avant de réaliser, trop tard, que le chèque ou le virement initial était frauduleux. Ce type d'arnaque touche particulièrement les locations de longue durée, où les montants sont élevés, augmentant ainsi le "butin" pour les escrocs. Les conséquences sont souvent plurielles : non seulement le propriétaire perd le loyer, mais il se voit également débité de la somme remboursée.

Faux virements internationaux : une arnaque modernisée

Avec l'essor des transactions en ligne, les escrocs ont adapté leurs méthodes en utilisant des virements internationaux comme prétexte. Dans ce scénario, le fraudeur prétend avoir payé des frais de traitement élevés en plus du loyer et demande leur remboursement. Pour appuyer sa demande, il envoie des preuves de paiement apparemment légitimes, mais en réalité falsifiées. Une fois le remboursement effectué, le propriétaire se rend compte qu'aucun paiement réel n'a été effectué.

Les locataires normands ne sont pas épargnés

Les arnaques ne ciblent pas seulement les propriétaires. Les locataires normands aussi doivent être vigilants face à une autre forme d'escroquerie : celle du faux propriétaire. Dans cette fraude, l'escroc se fait passer pour un propriétaire légitime en utilisant des photos volées et des annonces fictives. Il demande un paiement pour réserver la location, puis disparaît une fois l'argent encaissé. De plus, certains vacanciers se retrouvent piégés par des répliques de sites de location, où ils effectuent un paiement en pensant réserver un séjour, pour découvrir plus tard qu'ils ont été dupés.

Pour plus d'informations, cliquez ici.