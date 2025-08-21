Près d'Etretat. Une balade à Yport, charmant village de pêcheurs

A Yport, sur la côte d'Albâtre, l'essentiel se découvre à pied. On peut y voir les maisons en brique rouge fleuries, les villas Belle Epoque comme la Villa des Roses et le Manoir mauresque. L'église Saint‑Martin, bâtie par les habitants à partir de 1838, est située au cœur du village. Nef en forme de coque retournée et ex‑voto marins rappellent qu'Yport est historiquement un village de pêcheurs.

La plage de galets, bordée de falaises, expose ses charmantes cabanes bleues et blanches et caïques colorées, les barques traditionnelles. Enfin, les sentiers du GR21 serpentent entre falaises et vallées, vers Etretat ou Fécamp, offrant des panoramas marins et des excursions au cœur de la nature typique du pays de Caux.