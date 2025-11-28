En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. J'ai essayé de réaliser une tasse en argile lors d'un atelier céramique

Loisir. La Galerie des Arts du feu propose des ateliers céramique à l'Aître Saint-Maclou. Durant trois heures, j'ai modelé de l'argile.

Publié le 28/11/2025 à 10h30 - Par Margaux Fresnais
Rouen. J'ai essayé de réaliser une tasse en argile lors d'un atelier céramique
Pour avoir une pièce finie, il faut compter quatre semaines (temps de séchage et première cuisson) et il faut rajouter deux semaines et un coût de deux euros les 100g pour l'émailler.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Installée dans l'Aître Saint-Maclou, Eléa Musseau, professeure d'un des ateliers céramique de la Galerie des Arts du feu, m'accueille. La pièce est chaleureuse et remplie d'argile. Sans tarder, j'enfile une blouse mise à disposition, prête à plonger les mains dans ce matériau. L'atelier propose des cours "à la carte" : une formule ponctuelle de trois heures, à hauteur de 35€, qui permet de s'essayer à deux pratiques, le modelage et le tournage. Ce jour-là nous sommes sept femmes, des habituées qui travaillent sur leurs œuvres en cours et des novices comme moi, prêtes à découvrir l'art de la céramique.

Des gestes difficiles à imiter

Avant la pratique, Eléa Musseau, nous explique la posture et les bons gestes à avoir sur le tour. Tout le monde écoute avec attention car les explications sont assez complexes. A ce moment-là, je suis déjà consciente que mon projet ne va pas ressembler au sien. Avant de faire tourner la terre, il est important de la battre "pour la rendre homogène et lui enlever toutes les bulles d'air pour ne pas que ça explose durant la cuisson", explique notre professeure du jour. Place à la pratique. J'ai une idée bien précise, réaliser ma propre tasse à café pour le travail. Je me positionne devant le tour, cet appareil électrique rotatif qui donne vie aux poteries. Premier essai, deuxième, troisième. L'argile s'engorge d'eau et devient inutilisable. Mon rêve de poterie s'effrite et se ramollit sous mes yeux. Eléa Musseau vient à ma rescousse. "La difficulté dans le tour, c'est que ta pièce reste centrée, pour qu'elle soit ronde et que ses parois soient homogènes", m'explique-t-elle. Je réalise que maîtriser cet engin me demandera bien plus qu'une simple séance de trois heures. Après les obstacles rencontrés face au tour, je me dirige vers le modelage, une pratique plus accessible. "Tu peux plus facilement ressortir avec quelque chose que tu t'étais imaginée", affirme Eléa Musseau. Motivée, je tente de reproduire les gestes montrés : j'étale mon argile, je prépare de la barbotine (une sorte de colle d'argile et d'eau) pour que mes parois tiennent entre elles et me permettent de créer ma tasse. Rien n'y fait. Je préfère cesser le massacre. Si le résultat n'est pas au rendez-vous pour moi, l'atmosphère, elle, est bienveillante. Les habitués peuvent aider les débutants en leur donnant quelques conseils. Malgré tout, j'ai découvert le côté méditatif du contact avec la terre. Un avis que partage Cyrielle David, une habituée des lieux : "J'adore toucher la terre, c'est très agréable, ça aide à se recentrer. C'est un peu comme une méditation. On ressort de là on a l'esprit vide."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. J'ai essayé de réaliser une tasse en argile lors d'un atelier céramique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple