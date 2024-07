Calvados. Le village de la poterie de Bavent : un voyage au cœur de l'artisanat Normand

Entrer à la poterie du Mesnil de Bavent, c'est plonger dans un monde où l'artisanat authentique et le patrimoine vivent en harmonie depuis près de deux siècles.

Une tradition séculaire

La poterie du Mesnil de Bavent perpétue un savoir-faire artisanal rare et authentique. Spécialisée dans la fabrication d'accessoires de toiture comme les épis de faîtage, les poinçons et les faîtières à crête, elle crée également des éléments architecturaux pour l'intérieur et l'extérieur. Les artisans y travaillent à la main, comme ils le faisaient il y a des siècles, dans des bâtiments chargés d'histoire.

Le village de la Poterie : un écrin pour les métiers d'art

Sur le site de la poterie se trouve le "Village de la Poterie", un espace où des artisans de métiers d'art et des brocanteurs exposent et vendent leurs créations tout au long de l'année. Certaines boutiques sont éphémères, offrant ainsi un renouvellement constant et de belles découvertes à chaque visite.

Les artisans présents actuellement

• L'Antre de Sièges : Mme Pelletier vous invite à découvrir ses travaux de tapisserie d'ameublement et ses décorations d'intérieur. Pour plus d'informations, contactez-la au 06 59 53 96 36 ou par mail à lantredesieges@gmail.com.

• Jo Simpson Céramiste : Mme Jo Simpson propose des créations céramiques uniques.

• Fred Morice Céramiste : Fred Morice présente ses œuvres céramiques.

• Pascal Beck : Antiquaire et brocanteur, Pascal Beck propose des pièces rares et authentiques.

• L'Atelier du Paon : André Marty, artiste-peintre, expose ses créations.

• Les Pépites de Bavent : Cette association de 11 artisans-créateurs propose des bougies, luminaires, bijoux, meubles patinés, vêtements et trousses.

• Monsieur Paul : Spécialisé dans la brocante et la restauration de jouets anciens, poupées et ours.

Un lieu de culture et de découverte

La poterie du Mesnil de Bavent propose également des expositions mensuelles dans sa galerie d'art, présentant des œuvres de peinture et de sculpture. Les visiteurs peuvent explorer un espace musée, une boutique, et des salles d'exposition, tout en observant les artisans au travail à travers des vitres. Des visites guidées sont disponibles sur rendez-vous pour les groupes ou lors d'événements spéciaux.

Activités et ateliers

Pendant les vacances scolaires (sauf Noël), des ateliers de poterie pour enfants sont organisés sur réservation auprès de l'office de tourisme de Merville. Ces ateliers sont également disponibles toute l'année pour les groupes.

Informations pratiques

Le site est ouvert toute l'année du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. L'entrée est libre pour la visite du site, tandis que les visites guidées des ateliers coûtent 5€ par enfant et 8€ par adulte.