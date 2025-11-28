En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Incendies criminels dans le Coutançais. Un homme de 53 ans interpellé et placé en détention provisoire après avoir reconnu les faits

Sécurité. Après les trois incendies criminels qui ont touché des bâtiments agricoles dans le Coutançais début novembre, un homme de 53 ans a été interpellé. Il a reconnu les faits en garde à vue.

Publié le 28/11/2025 à 08h34 - Par Thibault Lecoq
L'enquête des gendarmes de Coutances a permis d'interpeller un homme de 53 ans pour les quatre incendies de bâtiments agricole dans le centre-Manche, début novembre. - Cécile Le Franc

Quatre bâtiments agricoles ont été incendiés mercredi 5 novembre entre 13h et 16h30. Un des feux a pris à Periers, un à Pirou et deux à Marchésieux. Les gendarmes ont alors ouvert une enquête qui a constaté l'origine volontaire des feux.

Il habitait à proximité

L'enquête des gendarmes de la compagnie de Coutances les a dirigés vers un homme de 53 ans, qui habite à proximité des quatre lieux touchés par un incendie. Il a été interpellé et placé en garde à vue le jeudi 13 novembre dernier. Lors de son audition, il a reconnu les faits. Une fois la garde à vue levée, il a été placé en détention provisoire, pour attendre son procès en décembre prochain devant le tribunal de Coutances. Le préjudice total de ces incendies est en cours de chiffrement. Ils ont provoqué des dégâts matériels importants sur des engins agricoles, de la paille et les bâtiments eux-mêmes.

