Centre-Manche. Bâtiments agricoles en flammes : trois incendies en 1h30 dans le même secteur

Sécurité. Trois bâtiments agricoles ont été touchés par des incendies mercredi 5 novembre en début d'après-midi, à Périers et Marchésieux. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de ces sinistres.

Publié le 06/11/2025 à 10h58 - Par Lucien Devôge
Les pompiers de la Manche sont intervenus à trois reprises en à peine 1h30, mercredi 5 novembre à Périers et Marchésieux. - Illustration

Trois incendies de bâtiments agricoles en 1h30, le tout dans le même secteur. Mercredi 5 novembre, les pompiers ont dû intervenir à trois reprises dans le centre-Manche dans des intervalles très proches : la première fois peu après 13h, à Périers ; la deuxième à 14h, au lieu-dit La Bézarderie à Marchésieux ; la troisième peu après 14h30, route des Roselières, toujours à Marchésieux.

A lire aussi. Pays de Caux. 25 veaux meurent dans l'incendie d'un bâtiment agricole

30 bovins sauvés

A chaque fois, les soldats du feu ont dû faire face à un bâtiment agricole en flammes. A Périers, un hangar de 1 500m2 abritant une soixantaine de ballots de paille et 30 bovins a été touché. L'incendie a pu être maîtrisé par la quinzaine de pompiers dépêchés sur place et les bêtes ont été sauvées. 

Du matériel agricole endommagé

A La Bézarderie, un hangar a également été victime des flammes sur près de 400m2, pour un bâtiment s'étendant sur environ 800m2. Ce dernier abritait 300 tonnes de paille environ et du matériel agricole, endommagé par le feu. Une trentaine de pompiers sont intervenus. 

Route des Roselières, un hangar plus petit a été la proie du feu ainsi que du foin stocké à l'extérieur. L'incendie a également pu être maîtrisé par les 25 pompiers qui sont intervenus.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour tenter de déterminer les circonstances de ces incendies et comprendre s'ils sont reliés. 

