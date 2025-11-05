Pays de Caux. 25 veaux meurent dans l'incendie d'un bâtiment agricole

Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole de 2 000m², mardi 4 novembre peu après 21h, rue des Hellandes à Angerville-l'Orcher, en Seine-Maritime. Les lieux servaient de salle de traite. 25 veaux ont péri. Quatre ont pu être sauvés et pris en charge par un vétérinaire.

Les pompiers sont venus à bout des flammes grâce à trois lances à incendie. Ils ont réussi à éviter la propagation du feu à un bâtiment voisin servant à stoker du foin.

L'intervention a mobilisé 26 sapeurs-pompiers et neuf engins.