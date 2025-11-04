Coutances. Feu d'appartement : un corps calciné découvert par les pompiers

Rue Saint-Pierre à Coutances, mardi 4 novembre vers 4h30 du matin, plusieurs personnes ont appelé les pompiers pour alerter sur des fumées suspectes. Les soldats du feu ont alors envoyé deux fourgons incendie et une grande échelle avec deux ambulances et un véhicule infirmier pour les victimes. L'effectif a ensuite été complété par un chef de groupe, un chef de colonne, un drone et un dessinateur opérationnel, portant le nombre de pompiers mobilisés à 22.

Trois lances utilisées

Après reconnaissance, ils ont découvert un feu dans un appartement de 65 m2 en rez-de-chaussée. Le feu était en train de se propager à un deuxième appartement. Il a fallu trois lances pour éteindre le sinistre, dont celle de la grande échelle.

En tout, une dizaine de personnes ont été impliquées dans ce sinistre, les habitants des appartements autour, deux personnes ont été légèrement blessées après avoir inhalé des fumées. Un corps calciné a été retrouvé dans l'appartement d'origine du feu.