En ce moment Together Again Janet JACKSON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Saint-Vaast-la-Hougue. Un homme de 35 ans grièvement blessé après avoir été écrasé par un tracteur

Sécurité. Les pompiers de la Manche sont intervenus, mardi 4 novembre à Saint-Vaast-la-Hougue. Ils ont porté secours à un homme de 35 ans gravement blessé après avoir été écrasé par un tracteur.

Publié le 04/11/2025 à 10h52, mis à jour le 04/11/2025 à 10h58 - Par Thibault Lecoq
Saint-Vaast-la-Hougue. Un homme de 35 ans grièvement blessé après avoir été écrasé par un tracteur
L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile a été mobilisé, mardi 4 novembre, pour un homme écrasé par un tracteur. - Thibault Lecoq - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un homme de 35 ans a été pris en charge par les pompiers de la Manche, vers 9h mardi 4 novembre à Saint-Vaast-la-Hougue, sur la route de Réville. Il présentait une vive douleur thoracique. Il s'est fait rouler dessus par un tracteur ostréicole en train de manœuvrer. Quand les secours sont arrivés, cet homme était en arrêt cardio-respiratoire.

Héliporté au CHU de Caen

Un massage cardiaque a permis de le sauver et de retrouver son rythme cardiaque. Il a été emmené gravement blessé vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Saint-Vaast-la-Hougue. Un homme de 35 ans grièvement blessé après avoir été écrasé par un tracteur
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple