Saint-Vaast-la-Hougue. Un homme de 35 ans grièvement blessé après avoir été écrasé par un tracteur

Un homme de 35 ans a été pris en charge par les pompiers de la Manche, vers 9h mardi 4 novembre à Saint-Vaast-la-Hougue, sur la route de Réville. Il présentait une vive douleur thoracique. Il s'est fait rouler dessus par un tracteur ostréicole en train de manœuvrer. Quand les secours sont arrivés, cet homme était en arrêt cardio-respiratoire.

Héliporté au CHU de Caen

Un massage cardiaque a permis de le sauver et de retrouver son rythme cardiaque. Il a été emmené gravement blessé vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile.