En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Accident à Sainte-Mère-Eglise. Un bus scolaire percute un pont de la SNCF, quatre collégiens blessés

Sécurité. Un bus scolaire a percuté le tablier d'un pont, mercredi 1er octobre à Chef-du-Pont (Sainte-Mère-Eglise) dans la Manche. A bord, 37 personnes, la plupart sont indemnes.

Publié le 01/10/2025 à 16h37, mis à jour le 01/10/2025 à 16h52 - Par Thibault Lecoq
Accident à Sainte-Mère-Eglise. Un bus scolaire percute un pont de la SNCF, quatre collégiens blessés
Un car scolaire a percuté un pont dans la Manche, mercredi 1er octobre. - DR

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En début d'après-midi, mercredi 1er octobre, un bus scolaire a heurté le tablier d'un pont de la SNCF à Chef-du-Pont, sur la commune de Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. A bord, il y avait 33 collégiens, trois accompagnateurs et le chauffeur. 30 pompiers ont été engagés avec cinq ambulances et deux équipes Smur.

Une cellule d'urgence médico-psychologique ouverte

Les pompiers se sont occupés des passagers. Les secours font état de 33 personnes indemnes, installées dans la salle communale avec une cellule d'urgence médico-psychologique ouverte. Quatre enfants ont été légèrement blessés et transportés vers l'hôpital de Cherbourg. La ligne Paris Cherbourg a été interrompue une partie de l'après-midi et le trafic a repris, avec du retard.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Accident à Sainte-Mère-Eglise. Un bus scolaire percute un pont de la SNCF, quatre collégiens blessés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple