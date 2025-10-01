Accident à Sainte-Mère-Eglise. Un bus scolaire percute un pont de la SNCF, quatre collégiens blessés

En début d'après-midi, mercredi 1er octobre, un bus scolaire a heurté le tablier d'un pont de la SNCF à Chef-du-Pont, sur la commune de Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. A bord, il y avait 33 collégiens, trois accompagnateurs et le chauffeur. 30 pompiers ont été engagés avec cinq ambulances et deux équipes Smur.

Une cellule d'urgence médico-psychologique ouverte

Les pompiers se sont occupés des passagers. Les secours font état de 33 personnes indemnes, installées dans la salle communale avec une cellule d'urgence médico-psychologique ouverte. Quatre enfants ont été légèrement blessés et transportés vers l'hôpital de Cherbourg. La ligne Paris Cherbourg a été interrompue une partie de l'après-midi et le trafic a repris, avec du retard.