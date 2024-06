Près de Sainte-Mère-Eglise. Un bus de militaires américains s'encastre dans un pont

Un bus rempli de 31 citoyens américains et un chauffeur kosovar a eu un accident, samedi 8 juin vers 7h30. Il s'est encastré dans un pont de la SNCF qui permet de faire passer la ligne Cherbourg-Caen dans l'ancienne commune de Chef-du-Pont, maintenant dans Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. Quatre personnes ont été blessées, le conducteur de 55 ans, un américain de 57 ans, un de 27 ans et le dernier de 24 ans. Selon une commerçante présente sur les lieux, il s'agit de soldats américains. Un match de football américain entre les équipes de la 82e Airborne et la 101e Airborne a eu lieu en début de matinée sur le stade de la commune.

Après une inspection de l'ouvrage, le pont de la SNCF n'est pas endommagé.