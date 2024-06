Normandie. 80e D-Day : des perturbations à prévoir sur la RN13

Le 80e D-Day est bel et bien lancé, et attention aux bouchons ! Des difficultés de circulation sont à prévoir jusqu'au dimanche 9 juin sur la RN13, dans les secteurs de Carentan-les-Marais et de Sainte-Mère-Eglise pour la Manche, et de Bayeux pour le Calvados, en raison des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie. Différentes cérémonies et animations seront organisées tout au long de cet événement.

Un exemple déjà le 2 juin

Comme ce fut le cas dimanche 2 juin, à Carentan, d'importants bouchons ont été enregistrés dans les deux sens de circulation avec des bretelles d'accès à la ville qui ont dû être fermées par sécurité et pour tenter de réduire les embouteillages. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rendues sur le site où se sont déroulées des démonstrations avec des hélicoptères de la 101e division aéroportée américaine, ainsi que le largage d'environ 200 parachutistes.