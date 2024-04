Sainte-Mère-Eglise. Andrée Auvray a accueilli chez elle des blessés en juin 1944 : "Je n'avais plus de lit pour accoucher"

Il était 4h30 ce 6 juin 1944, quand le drapeau américain flottait dans le bourg de Sainte-Mère-Eglise. Toutefois, la commune aura été bombardée quelques heures plus tard, peu après 8h30, par des soldats allemands, causant la mort de civils.

• A lire aussi. Normandie. Ecoutez "80e D-Day : neuf sites qui ont changé l'histoire", le nouveau podcast de Tendance Ouest

Le fils d'Andrée Auvray est né le 19 juin 1944

Andrée Auvray, 98 ans en août prochain, habitait en juin 1944 avec son mari un manoir juste à côté de Sainte-Mère-Eglise. La nonagénaire a accueilli une centaine d'habitants qui ont dû quitter le bourg en raison des bombardements. Rapidement, le couple va devoir prendre en charge des blessés. Enceinte, Andrée va donner naissance à l'un de ses fils le 19 juin 1944 : "Tous les lits étaient occupés par des blessés", confie à Tendance Ouest Andrée Auvray, qui vit aujourd'hui dans le bourg même de Sainte-Mère-Eglise.

"Quand j'étais prête à accoucher, je n'avais plus de lit pour moi. Mon mari a alors été chercher un lit de camp qu'il avait dans ses écuries quand il poulinait ses juments et qu'il restait à coucher à côté pour surveiller. Il a déplié ce lit de camp dans un coin de la salle à manger et mon fils est né et ça s'est bien passé."

Des témoignages à retrouver dans notre podcast

D'autres temps forts vécus par Andrée Auvray sont à retrouver dans le premier épisode de notre podcast "80e D-Day : neuf sites qui ont changé l'histoire" consacré à la libération de Sainte-Mère-Eglise en juin 1944. On y trouve également le témoignage de Maurice Lecoeur, qui avait 10 ans quand les Allemands ont bombardé le bourg de Sainte-Mère-Eglise.

Maurice Lecoeur avait dix ans quand le bourg de Sainte-Mère-Eglise a été bombardé.

La parole a aussi été donnée à Eric Belloc, conservateur de l'Airborne Museum, ou encore Jean Quétier, ancien maire et président du comité du Débarquement de Normandie.

Jean Quétier, ancien maire de Sainte-Mère-Eglise, de 2016 à 2020.

Eric Belloc, conservateur de l'Airborn museum à Sainte-Mère-Eglise.

L'emblématique clocher de Sainte-Mère Eglise avec le parachutiste.